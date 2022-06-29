https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798972278.html

Британия ввела санкции против Потанина

Британия ввела санкции против Потанина - РИА Новости, 29.06.2022

Британия ввела санкции против Потанина

Великобритания внесла российского предпринимателя Владимира Потанина в санкционный лист, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте правительства РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:13

2022-06-29T13:13

2022-06-29T13:36

санкции

владимир потанин

россия

украина

интеррос

росбанк

тинькофф. кредитные системы

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания внесла российского предпринимателя Владимира Потанина в санкционный лист, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте правительства Британии."Среди тех, кто попал под санкции, Владимир Потанин - второй богатейший человек в России и владелец крупного конгломерата "Интеррос". Потанин продолжает накапливать богатство, поддерживая режим (президента РФ Владимира) Путина, он приобрел Росбанк и акции Тинькофф Банка в период после вторжения России в Украину", - сказано в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798773817.html

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великобритания

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Владимир Лаврентьев

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