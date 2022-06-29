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Британия ввела санкции против Потанина - РИА Новости, 29.06.2022
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Британия ввела санкции против Потанина
Британия ввела санкции против Потанина - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против Потанина
Великобритания внесла российского предпринимателя Владимира Потанина в санкционный лист, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте правительства РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:13
2022-06-29T13:36
санкции
владимир потанин
россия
украина
интеррос
росбанк
тинькофф. кредитные системы
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания внесла российского предпринимателя Владимира Потанина в санкционный лист, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте правительства Британии."Среди тех, кто попал под санкции, Владимир Потанин - второй богатейший человек в России и владелец крупного конгломерата "Интеррос". Потанин продолжает накапливать богатство, поддерживая режим (президента РФ Владимира) Путина, он приобрел Росбанк и акции Тинькофф Банка в период после вторжения России в Украину", - сказано в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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санкции, владимир потанин, россия, украина, интеррос, росбанк, тинькофф. кредитные системы, в мире, санкции в отношении россии, великобритания
13:13 29.06.2022 (обновлено: 13:36 29.06.2022)
 
Британия ввела санкции против Потанина

Британия ввела санкции против российского предпринимателя Владимира Потанина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания внесла российского предпринимателя Владимира Потанина в санкционный лист, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте правительства Британии.
"Среди тех, кто попал под санкции, Владимир Потанин - второй богатейший человек в России и владелец крупного конгломерата "Интеррос". Потанин продолжает накапливать богатство, поддерживая режим (президента РФ Владимира) Путина, он приобрел Росбанк и акции Тинькофф Банка в период после вторжения России в Украину", - сказано в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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