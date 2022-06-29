https://ria.ru/20220629/rossiya-1799101977.html

Правительство ужесточает контроль за подготовкой законопроектов

Правительство ужесточает контроль за подготовкой законопроектов - РИА Новости, 29.06.2022

Правительство ужесточает контроль за подготовкой законопроектов

Правительство России ужесточает контроль за подготовкой законопроектов и других документов, планируется повысить ответственность статс-секретарей, сообщается на РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:34

2022-06-29T19:34

2022-06-29T19:34

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство России ужесточает контроль за подготовкой законопроектов и других документов, планируется повысить ответственность статс-секретарей, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на председателя правительства - руководителя аппарата Дмитрия Григоренко."Контроль подготовки законопроектов и сопроводительных нормативных правовых актов будет ужесточаться", - сказал Григоренко на совещании со статс-секретарями федеральных министерств и ведомств.Он напомнил, что в 2020 году была запущена информационная панель, отображающая ход подготовки и прохождение проектов законов или актов и доступная всем органам власти, участвующим в законодательном процессе. Уточняется, что панель помогает отслеживать время и место нахождения документа на всех этапах его подготовки. Так, скорость подготовки законопроектов выросла в 1,9 раза, а нормативных актов – в 1,6 раза в прошлом году по сравнению с предыдущим годом. При этом объем подготовки документов тоже вырос: на 5% – до 347 законопроектов и на 36% – до 2085 актов."В текущем году положительная динамика продолжается. В сегодняшней ситуации, когда меры по поддержке экономики принимаются моментально, соблюдение сроков подготовки проектов законов и подзаконных актов всеми ведомствами является приоритетной задачей", – приводятся слова Григоренко в сообщении.По его словам, контроль подготовки законопроектов и актов сейчас ужесточается. В частности, планируются изменения в ведомственные регламенты, повышение ответственности статс-секретарей, постоянный мониторинг с еженедельными отчётами в аппарате кабмина.Григоренко подчеркнул, что некоторых ведомствах нужно менять подходы к планированию. Также он рекомендовал теснее работать с парламентским корпусом, взаимодействовать с профильными комитетами обеих палат с ранних стадий подготовки законопроектов.Сообщается также, что Григоренко призвал статс-секретарей представить предложения по совершенствованию этой деятельности, в том числе по доработке информационной панели, которая даст органам власти дополнительные инструменты самоконтроля.

https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html

https://realty.ria.ru/20220629/bolnitsa-1799048732.html

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россия