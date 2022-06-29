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В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи - РИА Новости, 29.06.2022
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи
Детеныши краснокнижной росомахи появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:41
2022-06-29T07:41
2022-06-29T10:40
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Детеныши краснокнижной росомахи появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Отмечается, что детеныши появились этой весной у самки по имени Глаша. В первое время они находились в логове, но недавно мама разрешила им выходить наружу. Когда они подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции вида."Всего с 2007 года родились 30 щенков росомахи. Наши зоологи сделали все возможное, чтобы создать для этих удивительных животных среду обитания, близкую к естественной, природной", — приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
07:41 29.06.2022 (обновлено: 10:40 29.06.2022)
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи
Сайт мэра столицы: в Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи