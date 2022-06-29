Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220629/rosomakha-1798899613.html
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи - РИА Новости, 29.06.2022
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи
Детеныши краснокнижной росомахи появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:41
2022-06-29T10:40
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/92/1556659298_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2eb2d1026a6945b004db511e1a8a2f57.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Детеныши краснокнижной росомахи появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Отмечается, что детеныши появились этой весной у самки по имени Глаша. В первое время они находились в логове, но недавно мама разрешила им выходить наружу. Когда они подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции вида."Всего с 2007 года родились 30 щенков росомахи. Наши зоологи сделали все возможное, чтобы создать для этих удивительных животных среду обитания, близкую к естественной, природной", — приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
https://ria.ru/20220620/orlany-1796648272.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/92/1556659298_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_0905436334fafe601a051db55d38aec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
07:41 29.06.2022 (обновлено: 10:40 29.06.2022)
 
В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи

Сайт мэра столицы: в Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи

© Pixabay / Pixabay/skeezeРосомаха
Росомаха - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Pixabay / Pixabay/skeeze
Росомаха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Детеныши краснокнижной росомахи появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родились три детеныша росомахи. Это важное событие, ведь росомахи внесены в Международную Красную книгу и крайне редко приносят потомство в неволе. Зоологи стараются обеспечить животным лучшие условия для жизни и развития", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детеныши появились этой весной у самки по имени Глаша. В первое время они находились в логове, но недавно мама разрешила им выходить наружу. Когда они подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции вида.
"Всего с 2007 года родились 30 щенков росомахи. Наши зоологи сделали все возможное, чтобы создать для этих удивительных животных среду обитания, близкую к естественной, природной", — приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Белоплечий орлан - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 07:54Хорошие новости
В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала