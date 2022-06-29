https://ria.ru/20220629/reshetnikov-1798994623.html

Говорить о стабилизации на потребрынке в России рано, заявил Решетников

Говорить о стабилизации на потребрынке в России рано, заявил Решетников - РИА Новости, 29.06.2022

Говорить о стабилизации на потребрынке в России рано, заявил Решетников

Говорить о стабилизации на потребительском рынке в РФ рано, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:37

2022-06-29T14:37

2022-06-29T14:37

экономика

цены на нефть

максим решетников

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Говорить о стабилизации на потребительском рынке в РФ рано, заявил министр экономического развития Максим Решетников.По его словам, самый оперативный показатель, на который ориентируются власти - показатель контрольно-кассовой техники. "По последним неделям мы видим, что от дна этот показатель чуть-чуть оттолкнулся, отошел. В то же время в реальном выражении он останется на 10% ниже от уровней начала февраля, но в то же время, текущая стабилизация и позитивная динамика во многом связана с сезонными факторами - туризмом, культура, общепит, отдых и так далее", - пояснил министр.Он также обратил внимание, что на слабость спроса указывает сокращение кредитования. "Есть сокращение по портфелю физлиц, по компаниям основной прирост идет исключительно за счет льготных программ, не будь их, мы бы имели ощутимое сокращение кредитования", - сказал Решетников.По его словам, произошел приток средств на депозитах: люди не тратят деньги, они их сберегают. "В целом экономика в текущих условиях, в условиях неопределенности, рисков, курса и так далее, она, конечно, не склонна тратить деньги и, в общем и целом, этот негативный саморазвивающийся сценарий - его вероятность достаточно высокая", - добавил министр.

https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, максим решетников