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Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен - РИА Новости, 30.06.2022
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Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен - РИА Новости, 30.06.2022
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T12:53
2022-06-30T18:05
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москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на Рязанском проспекте. Всего обновили 237 тысяч квадратных метров асфальта, заменили и отремонтировали 20 тысяч квадратных метров тротуаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время специалисты приступили к нанесению дорожной разметки. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.Уточняется, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, отмечается, что специалисты проводили ремонт преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения.
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городское хозяйство москвы, общество, москва
12:53 29.06.2022 (обновлено: 18:05 30.06.2022)
 

Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыЗавершен дорожный ремонт на Рязанском проспекте
Завершен дорожный ремонт на Рязанском проспекте
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Завершен дорожный ремонт на Рязанском проспекте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили дорожный ремонт на Рязанском проспекте. Всего обновили 237 тысяч квадратных метров асфальта, заменили и отремонтировали 20 тысяч квадратных метров тротуаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалисты приступили к нанесению дорожной разметки. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.
Уточняется, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, отмечается, что специалисты проводили ремонт преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения.
Рабочие во время дорожного ремонта на проспекте Мира в Москве в СВАО - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 14:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве
 
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