https://ria.ru/20220629/remont-1799369914.html
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен - РИА Новости, 30.06.2022
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T12:53
2022-06-29T12:53
2022-06-30T18:05
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на Рязанском проспекте. Всего обновили 237 тысяч квадратных метров асфальта, заменили и отремонтировали 20 тысяч квадратных метров тротуаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время специалисты приступили к нанесению дорожной разметки. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.Уточняется, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, отмечается, что специалисты проводили ремонт преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, общество, москва
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве
завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили дорожный ремонт на Рязанском проспекте. Всего обновили 237 тысяч квадратных метров асфальта, заменили и отремонтировали 20 тысяч квадратных метров тротуаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалисты приступили к нанесению дорожной разметки. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.
Уточняется, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, отмечается, что специалисты проводили ремонт преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения.