https://ria.ru/20220629/remont-1799369914.html

Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен

Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен - РИА Новости, 30.06.2022

Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен

Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T12:53

2022-06-29T12:53

2022-06-30T18:05

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт на Рязанском проспекте в Москве завершен, всего было обновлено 237 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на Рязанском проспекте. Всего обновили 237 тысяч квадратных метров асфальта, заменили и отремонтировали 20 тысяч квадратных метров тротуаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время специалисты приступили к нанесению дорожной разметки. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.Уточняется, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, отмечается, что специалисты проводили ремонт преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения.

https://ria.ru/20220623/remont-1797586332.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва