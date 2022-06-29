https://ria.ru/20220629/remont-1798938865.html

Стартовали работы по капитальному ремонту Тульской эстакады на юге Москвы

Стартовали работы по капитальному ремонту Тульской эстакады на юге Москвы - РИА Новости, 29.06.2022

Стартовали работы по капитальному ремонту Тульской эстакады на юге Москвы

Стартовали работы по капитальному ремонту Тульской эстакады на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:03

2022-06-29T12:03

2022-06-29T12:03

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петр бирюков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Стартовали работы по капитальному ремонту Тульской эстакады на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Стартовали работы по капитальному ремонту мостового полотна, железобетонных конструкций и подмостового пространства Тульской эстакады в составе Третьего транспортного кольца. Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести работы в два этапа: первый завершится в сентябре этого года, второй запланирован на весну-лето следующего года", - заявил Бирюков.Он пояснил, что капитальный ремонт эстакады необходим из-за дефектов асфальтобетонного покрытия, нарушения гидроизоляции и деформационных швов, повреждений железобетонных конструкций."В рамках проекта заменим защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы, обновим асфальт и нанесем разметку. В подмостовом пространстве проведем ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений, обустроим системы водоотведения", - добавил заммэра.Бирюков подчеркнул, что работы будут проходить с поочередным перекрытием одной полосы в каждом направлении. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки, нанесена временная разметка.

https://ria.ru/20220629/dvory-1798899225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капремонт в москве, петр бирюков