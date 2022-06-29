https://ria.ru/20220629/razvod-1798986739.html

В муфтияте пояснили, когда мусульманка может разводиться через суд

В муфтияте пояснили, когда мусульманка может разводиться через суд - РИА Новости, 29.06.2022

В муфтияте пояснили, когда мусульманка может разводиться через суд

Совет улемов (ученых) при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рекомендовал верующим дублировать мусульманский обряд "никях" в органах... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:03

2022-06-29T14:03

2022-06-29T14:03

религия

россия

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Совет улемов (ученых) при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рекомендовал верующим дублировать мусульманский обряд "никях" в органах ЗАГС и разъяснил некоторые случаи, когда женщина может подать документы на развод в гражданский суд, сообщил РИА Новости во вторник учёный секретарь Совета Ильяс Ганиев.Совет улемов постановил считать расторжение брака в гражданском суде по инициативе жены альтернативой религиозному разводу, к которой можно прибегнуть лишь в исключительных случаях (соответствующий документ опубликован на сайте ДУМ РФ)."Совет улемов при ДУМ РФ в решении рекомендует тем, кто вступает в брак по законам ислама, дублировать в ЗАГС зарегистрированные отношения во избежание возможных спорных моментов в дальнейшем. Решение было вынесено в марте этого года, однако требовало дополнительных корректировок. Их мы ввели в июне", - сообщил агентству Ганиев.Согласно постановлению, чтобы мусульманский развод через суд "был засчитан", необходимо соблюсти ряд условий. В частности, брак должен быть заключен в ЗАГС, а иск должен быть "канонически обоснован", то есть "требование о разводе должно соответствовать нормам и законам ислама"."Обращение замужней женщины за разводом в гражданский суд допустимо на основании разных причин. Например, нанесение вреда супруге со стороны мужа или систематическое плохое обращение, продолжительное отсутствие мужа или его тюремное заключение", - отметил Ганиев."В семейной жизни ответственность лежит как на муже, как и его жене. У каждого свои обязанности и права. А все отношения необходимо юридически оформить как по мусульманским канонам, так и по букве закона светского государства", - посоветовал он.В ДУМ РФ отметили, что в современных реалиях существует проблема получения развода канонически законным способом, поскольку супруга часто сталкивается с различными проблемами. Например, с отсутствием шариатского суда или иной компетентной организации в месте ее проживания. Кроме того, у женщины иногда может и не быть возможности доказать законность супружеских отношений. Например, в случае если брак заключался в другой стране, а свидетелей нет, как нет и документального подтверждения брака.

https://ria.ru/20190923/1558943838.html

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