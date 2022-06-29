https://ria.ru/20220629/provokatsiya-1798980338.html

Косачев назвал заявление об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге провокацией

Косачев назвал заявление об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге провокацией - РИА Новости, 29.06.2022

Косачев назвал заявление об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге провокацией

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает провокацией заявление о якобы причастности России к удару по торговому центру в украинском Кременчуге, отметив,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:41

2022-06-29T13:41

2022-06-29T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

кременчуг

украина

войска воздушно-космической обороны

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает провокацией заявление о якобы причастности России к удару по торговому центру в украинском Кременчуге, отметив, что на лентах ряда западных агентств информация о ЧП появилась еще до пожара."Попытка была предпринята в полный рост. Если не ошибаюсь, на некоторых лентах западных информационных агентств информация об этом ударе появилась до того, как удар был нанесен. Это чистой воды провокация", - отметил политик в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что Буча, Кременчуг – это отчаянная попытка Запада найти в действиях России, что специальная военная операция выходит за свои параметры, и что военная техника используется против мирного населения Украины. "Это совершенно точно не так", - сказал Косачев.Он подчеркнул, что Россия действует точечно в отношении военных объектов и "никаких доказательств противоположного нет".Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге, на Украине заявили, что по зданию был нанесен удар. Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798890520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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кременчуг

украина

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в мире, владимир путин, россия, кременчуг, украина, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр