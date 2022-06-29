https://ria.ru/20220629/promsvyazbank-1799059773.html
Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ
Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ - РИА Новости, 29.06.2022
Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ
Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 91,2 миллиарда рублей убытков солидарно с его бывших контролирующих лиц, включая... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:30
2022-06-29T17:30
2022-06-29T17:30
экономика
дмитрий ананьев
алексей ананьев
промсвязьбанк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 91,2 миллиарда рублей убытков солидарно с его бывших контролирующих лиц, включая экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд решил, что в полном объеме - на 91,2 миллиарда рублей - должен отвечать бывший председатель совета директоров Алексей Ананьев, с экс-предправления Дмитрия Ананьева взыскано около 89,7 миллиарда, а с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк, - более 11,5 миллиарда.
https://ria.ru/20210129/bankrot-1595195852.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_b453e3fb04696007940a0ff1b703f012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий ананьев, алексей ананьев, промсвязьбанк, москва
Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ
Суд взыскал по иску Промсвязьбанка более 91,2 миллиарда рублей с его бывших руководителей