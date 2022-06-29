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Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ - РИА Новости, 29.06.2022
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Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ
Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ - РИА Новости, 29.06.2022
Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ
Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 91,2 миллиарда рублей убытков солидарно с его бывших контролирующих лиц, включая... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:30
2022-06-29T17:30
экономика
дмитрий ананьев
алексей ананьев
промсвязьбанк
москва
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 91,2 миллиарда рублей убытков солидарно с его бывших контролирующих лиц, включая экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд решил, что в полном объеме - на 91,2 миллиарда рублей - должен отвечать бывший председатель совета директоров Алексей Ананьев, с экс-предправления Дмитрия Ананьева взыскано около 89,7 миллиарда, а с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк, - более 11,5 миллиарда.
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экономика, дмитрий ананьев, алексей ананьев, промсвязьбанк, москва
17:30 29.06.2022
 
Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ

Суд взыскал по иску Промсвязьбанка более 91,2 миллиарда рублей с его бывших руководителей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 91,2 миллиарда рублей убытков солидарно с его бывших контролирующих лиц, включая экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд решил, что в полном объеме - на 91,2 миллиарда рублей - должен отвечать бывший председатель совета директоров Алексей Ананьев, с экс-предправления Дмитрия Ананьева взыскано около 89,7 миллиарда, а с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк, - более 11,5 миллиарда.
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января 2021, 18:50
Суд признал экс-главу Промсвязьбанка Ананьева банкротом
 
ЭкономикаДмитрий АнаньевАлексей АнаньевПромсвязьбанкМосква
 
 
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