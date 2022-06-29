https://ria.ru/20220629/promsvyazbank-1799059773.html

Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ

Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ - РИА Новости, 29.06.2022

Суд взыскал более 91,2 миллиарда рублей с бывших руководителей ПСБ

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 91,2 миллиарда рублей убытков солидарно с его бывших контролирующих лиц, включая... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:30

2022-06-29T17:30

2022-06-29T17:30

экономика

дмитрий ананьев

алексей ананьев

промсвязьбанк

москва

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 91,2 миллиарда рублей убытков солидарно с его бывших контролирующих лиц, включая экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд решил, что в полном объеме - на 91,2 миллиарда рублей - должен отвечать бывший председатель совета директоров Алексей Ананьев, с экс-предправления Дмитрия Ананьева взыскано около 89,7 миллиарда, а с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк, - более 11,5 миллиарда.

https://ria.ru/20210129/bankrot-1595195852.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, дмитрий ананьев, алексей ананьев, промсвязьбанк, москва