https://ria.ru/20220629/proizvodstvo-1798987411.html

Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье

Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2022

Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье

В Московской области расширят производство упаковки для длительного хранения жидкостей, продукция компании по своим характеристикам не уступает TetraPak,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:23

2022-06-29T14:23

2022-06-29T14:23

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

импортозамещение

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области расширят производство упаковки для длительного хранения жидкостей, продукция компании по своим характеристикам не уступает TetraPak, сказали в региональном мининвесте.Отмечается, что это первая в России компания, которая начала производить асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, в том числе молока, сока и вина. Упаковка производится из комбинированных материалов на картон-основе. По своим характеристикам продукция подмосковной компании не уступает одному из главных мировых эталонов упаковки — TetraPak.

https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795525316.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье), импортозамещение