Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье
© Фото : правительство Московской областиПроизводство упаковки для хранения жидких пищевых продуктов в Подмосковье
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области расширят производство упаковки для длительного хранения жидкостей, продукция компании по своим характеристикам не уступает TetraPak, сказали в региональном мининвесте.
""Компания "МолоПак" расширит действующее производство упаковки для длительного хранения жидких пищевых продуктов. Проект по производству упаковочной продукции для пищевой промышленности, который реализуют в городском округе Чехов, будет направлен на импортозамещение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это первая в России компания, которая начала производить асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, в том числе молока, сока и вина. Упаковка производится из комбинированных материалов на картон-основе. По своим характеристикам продукция подмосковной компании не уступает одному из главных мировых эталонов упаковки — TetraPak.
"Инвестиции в импортозамещающий проект компании "МолоПак" оцениваются в 1,2 млрд рублей. В рамках расширения производства на предприятии будет дополнительно создано порядка 120 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Плановый срок реализации проекта – 16 месяцев", - приводят в пресс-службе слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.