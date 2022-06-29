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Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2022
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Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье
Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2022
Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье
В Московской области расширят производство упаковки для длительного хранения жидкостей, продукция компании по своим характеристикам не уступает TetraPak,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:23
2022-06-29T14:23
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
импортозамещение
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области расширят производство упаковки для длительного хранения жидкостей, продукция компании по своим характеристикам не уступает TetraPak, сказали в региональном мининвесте.Отмечается, что это первая в России компания, которая начала производить асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, в том числе молока, сока и вина. Упаковка производится из комбинированных материалов на картон-основе. По своим характеристикам продукция подмосковной компании не уступает одному из главных мировых эталонов упаковки — TetraPak.
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московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), импортозамещение
14:23 29.06.2022
 

Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье

© Фото : правительство Московской областиПроизводство упаковки для хранения жидких пищевых продуктов в Подмосковье
Производство упаковки для хранения жидких пищевых продуктов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области расширят производство упаковки для длительного хранения жидкостей, продукция компании по своим характеристикам не уступает TetraPak, сказали в региональном мининвесте.
""Компания "МолоПак" расширит действующее производство упаковки для длительного хранения жидких пищевых продуктов. Проект по производству упаковочной продукции для пищевой промышленности, который реализуют в городском округе Чехов, будет направлен на импортозамещение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это первая в России компания, которая начала производить асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, в том числе молока, сока и вина. Упаковка производится из комбинированных материалов на картон-основе. По своим характеристикам продукция подмосковной компании не уступает одному из главных мировых эталонов упаковки — TetraPak.
"Инвестиции в импортозамещающий проект компании "МолоПак" оцениваются в 1,2 млрд рублей. В рамках расширения производства на предприятии будет дополнительно создано порядка 120 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Плановый срок реализации проекта – 16 месяцев", - приводят в пресс-службе слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:41Новости Подмосковья
Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Импортозамещение
 
 
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