https://ria.ru/20220629/prodovolstvie-1799078354.html
Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность
Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность - РИА Новости, 29.06.2022
Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил проблему продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:22
2022-06-29T18:22
2022-06-29T18:38
в мире
антониу гутерреш
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
оон
сергей лавров
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил проблему продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине и в Донбассе и отметил настрой российской стороны на дальнейшую работу по снижению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН.Разговор Лаврова и Гутерреша состоялся в среду."Стороны обсудили некоторые из наиболее актуальных международных проблем с акцентом на продовольственную безопасность на фоне ситуации на Украине и в Донбассе", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что Лавров "подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки"."Подчеркивалось, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Черного моря. Кроме того, была подтверждена готовность России продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на то, что их реализация существенно осложняется незаконными односторонними санкциями западных государств, разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек ввиду коронавирусной пандемии. Лавров также отметил настрой на дальнейшую работу по снижению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20220629/krizis-1798969030.html
https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, сергей лавров, продовольствие
18:22 29.06.2022 (обновлено: 18:38 29.06.2022)
Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность
Глава МИД Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем продовольственную безопасность