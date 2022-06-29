https://ria.ru/20220629/prodovolstvie-1799078354.html

Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность

Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность - РИА Новости, 29.06.2022

Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил проблему продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:22

2022-06-29T18:22

2022-06-29T18:38

в мире

антониу гутерреш

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

россия

оон

сергей лавров

продовольствие

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил проблему продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине и в Донбассе и отметил настрой российской стороны на дальнейшую работу по снижению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН.Разговор Лаврова и Гутерреша состоялся в среду."Стороны обсудили некоторые из наиболее актуальных международных проблем с акцентом на продовольственную безопасность на фоне ситуации на Украине и в Донбассе", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что Лавров "подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки"."Подчеркивалось, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Черного моря. Кроме того, была подтверждена готовность России продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на то, что их реализация существенно осложняется незаконными односторонними санкциями западных государств, разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек ввиду коронавирусной пандемии. Лавров также отметил настрой на дальнейшую работу по снижению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220629/krizis-1798969030.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, антониу гутерреш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, сергей лавров, продовольствие