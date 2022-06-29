https://ria.ru/20220629/prodovolstvie-1798940946.html

В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода

В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода - РИА Новости, 29.06.2022

В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода

В подразделениях Украины под Лисичанском военнослужащие дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:32

2022-06-29T11:32

2022-06-29T14:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В подразделениях Украины под Лисичанском военнослужащие дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798931400.html

луганская народная республика

лисичанск

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины