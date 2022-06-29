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В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/prodovolstvie-1798940946.html
В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода
В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода - РИА Новости, 29.06.2022
В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода
В подразделениях Украины под Лисичанском военнослужащие дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:32
2022-06-29T14:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В подразделениях Украины под Лисичанском военнослужащие дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798931400.html
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины
11:32 29.06.2022 (обновлено: 14:14 29.06.2022)
 
В подразделениях ВСУ под Лисичанском люди дезертируют из-за голода

Минобороны: ситуация с продовольствием у ВСУ на лисичанском направлении критическая

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В подразделениях Украины под Лисичанском военнослужащие дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
"В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", - сказали в ведомстве.
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