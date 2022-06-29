https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html
Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля
Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля - РИА Новости, 29.06.2022
Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля
Многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, заявил министр... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:39
2022-06-29T11:39
2022-06-29T12:50
экономика
максим решетников
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности - мы общаемся постоянно - от правительства, ЦБ РФ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства", - сказал Решетников на съезде РСПП в среду.Он отметил, что данная проблема находится в центре внимания властей.Ранее на этом же съезде министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на будущей неделе в правительстве состоится совещание по ситуации с курсом рубля и влиянием на деятельность российских компаний, в том числе ориентированных на экспорт.
https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html
https://ria.ru/20220629/ekonomika-1798954504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рубль, курс рубля
11:39 29.06.2022 (обновлено: 12:50 29.06.2022)
Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля
Решетников: предприятия сократят производство, если текущий курс рубля останется на месяцы