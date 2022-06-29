https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html

Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля

Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля - РИА Новости, 29.06.2022

Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля

Многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, заявил министр... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:39

2022-06-29T11:39

2022-06-29T12:50

экономика

максим решетников

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

рубль

курс рубля

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности - мы общаемся постоянно - от правительства, ЦБ РФ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства", - сказал Решетников на съезде РСПП в среду.Он отметил, что данная проблема находится в центре внимания властей.Ранее на этом же съезде министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на будущей неделе в правительстве состоится совещание по ситуации с курсом рубля и влиянием на деятельность российских компаний, в том числе ориентированных на экспорт.

https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, максим решетников, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рубль, курс рубля