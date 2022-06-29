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Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра - РИА Новости, 29.06.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20220629/poselok-1798933203.html
Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра
Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра - РИА Новости, 29.06.2022
Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра
Коттеджный поселок для медиков, которые будут работать в областном онкоцентре, будет готов к июню будущего года, сообщил РИА Новости представитель правительства РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:12
2022-06-29T11:12
тульская область
алексей дюмин
тула
общество
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ТУЛА, 29 июн – РИА Новости. Коттеджный поселок для медиков, которые будут работать в областном онкоцентре, будет готов к июню будущего года, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В среду ход строительства онкоцентра и коттеджного поселка под Тулой проинспектировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин."Открытие онкоцентра объединит все имеющиеся мощности и сконцентрирует их в одном месте. Современное оснащение позволит вывести диагностику и лечение на более высокий уровень. Жители области смогут получить все виды онкологической помощи на современном оборудовании и в комфортных условиях, не выезжая из региона", – сказал собеседник агентства.Между коттеджным поселком и онкоцентром планируется построить дорогу."Перед регионом стоит важная задача – привлечь квалифицированных врачей. Для ее выполнения мы используем все возможности, в том числе предоставляем жилье медработникам. И впервые реализуем масштабный пилотный проект по строительству жилого комплекса из 25 индивидуальных домов. Это станет действенной мерой поддержки для высококлассных специалистов", – сказал Дюмин.По информации пресс-службы, новый онкоцентр, который планируется открыть в 2023 году, рассчитан на 340 мест. Общая площадь объекта – более 57 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В учреждении будут работать 240 врачей и порядка 450 средних медработников. Общая стоимость строительства составляет 9,4 миллиарда рублей.На сегодняшний день онкоцентр – самый капиталоемкий объект социальной инфраструктуры в регионе. Готовность объекта составляет 32%.
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алексей дюмин, тула, общество
11:12 29.06.2022
 

Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиПод Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра
Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 29 июн – РИА Новости. Коттеджный поселок для медиков, которые будут работать в областном онкоцентре, будет готов к июню будущего года, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В среду ход строительства онкоцентра и коттеджного поселка под Тулой проинспектировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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"Открытие онкоцентра объединит все имеющиеся мощности и сконцентрирует их в одном месте. Современное оснащение позволит вывести диагностику и лечение на более высокий уровень. Жители области смогут получить все виды онкологической помощи на современном оборудовании и в комфортных условиях, не выезжая из региона", – сказал собеседник агентства.
Между коттеджным поселком и онкоцентром планируется построить дорогу.
"Перед регионом стоит важная задача – привлечь квалифицированных врачей. Для ее выполнения мы используем все возможности, в том числе предоставляем жилье медработникам. И впервые реализуем масштабный пилотный проект по строительству жилого комплекса из 25 индивидуальных домов. Это станет действенной мерой поддержки для высококлассных специалистов", – сказал Дюмин.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиПод Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра
Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра
По информации пресс-службы, новый онкоцентр, который планируется открыть в 2023 году, рассчитан на 340 мест. Общая площадь объекта – более 57 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В учреждении будут работать 240 врачей и порядка 450 средних медработников. Общая стоимость строительства составляет 9,4 миллиарда рублей.
На сегодняшний день онкоцентр – самый капиталоемкий объект социальной инфраструктуры в регионе. Готовность объекта составляет 32%.
 
Тульская областьАлексей ДюминТулаОбщество
 
 
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