https://ria.ru/20220629/poselok-1798933203.html

Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра

Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра - РИА Новости, 29.06.2022

Под Тулой строят поселок для врачей нового онкоцентра

Коттеджный поселок для медиков, которые будут работать в областном онкоцентре, будет готов к июню будущего года, сообщил РИА Новости представитель правительства РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:12

2022-06-29T11:12

2022-06-29T11:12

тульская область

алексей дюмин

тула

общество

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ТУЛА, 29 июн – РИА Новости. Коттеджный поселок для медиков, которые будут работать в областном онкоцентре, будет готов к июню будущего года, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В среду ход строительства онкоцентра и коттеджного поселка под Тулой проинспектировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин."Открытие онкоцентра объединит все имеющиеся мощности и сконцентрирует их в одном месте. Современное оснащение позволит вывести диагностику и лечение на более высокий уровень. Жители области смогут получить все виды онкологической помощи на современном оборудовании и в комфортных условиях, не выезжая из региона", – сказал собеседник агентства.Между коттеджным поселком и онкоцентром планируется построить дорогу."Перед регионом стоит важная задача – привлечь квалифицированных врачей. Для ее выполнения мы используем все возможности, в том числе предоставляем жилье медработникам. И впервые реализуем масштабный пилотный проект по строительству жилого комплекса из 25 индивидуальных домов. Это станет действенной мерой поддержки для высококлассных специалистов", – сказал Дюмин.По информации пресс-службы, новый онкоцентр, который планируется открыть в 2023 году, рассчитан на 340 мест. Общая площадь объекта – более 57 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В учреждении будут работать 240 врачей и порядка 450 средних медработников. Общая стоимость строительства составляет 9,4 миллиарда рублей.На сегодняшний день онкоцентр – самый капиталоемкий объект социальной инфраструктуры в регионе. Готовность объекта составляет 32%.

https://ria.ru/20220414/lekarstva-1783473793.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, тула, общество