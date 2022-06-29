18:35 29.06.2022 (обновлено: 18:47 29.06.2022)
Главы оборонных ведомств США и Украины обсудили американскую помощь
Министры обороны США и Украины Остин и Резников обсудили влияние американской помощи
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, обсудив влияние американской поддержки на ход военной операции на Украине, говорится в заявлении Пентагона.
В середине мая сообщалось о нескольких телефонных разговорах Остина с Резниковым, где, в частности, обсуждались запросы Киева о вооружениях и ситуация на местах. Также министры несколько раз общались в марте и апреле.
"Министр Остин представил актуальную информацию о мерах поддержки для безопасности Украины и обменялся взглядами с министром Резниковым по влиянию на ситуацию на поле боя", - говорится в сообщении. Отмечается, что обсуждались планы на следующую встречу международной контактной группы по Украине, которая пройдет в июле в онлайн-формате.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности.
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.