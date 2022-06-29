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"Единая Россия" планирует открыть центры юрпомощи в Донецке и Луганске

"Единая Россия" планирует открыть центры юрпомощи в Донецке и Луганске - РИА Новости, 29.06.2022

"Единая Россия" планирует открыть центры юрпомощи в Донецке и Луганске

Партия "Единая Россия" планирует открыть центры юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе, закупка оборудования для работы уже идёт, сообщила... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:12

2022-06-29T14:12

2022-06-29T14:12

здоровье - общество

донецк (днр)

луганск

мариуполь

единая россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" планирует открыть центры юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе, закупка оборудования для работы уже идёт, сообщила замсекретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова. Сложнее эта ситуация в Херсоне, Мелитополе, Запорожье, где полностью уничтожены базы данных населения. В ручном режиме выверяются списки, стараемся помочь каждому. Помимо этого, идет работа по гармонизации законодательства. На площадке "Единой России" прошла встреча с делегацией ДНР по этому вопросу, вчера приехала делегация ЛНР. Основные направления определены и работа продолжается", - сказала Кузнецова на площадке X Петербургского международного юридического форума.Она добавила, что также готовятся к открытию центры психологической поддержки и 10 досуговых центров. По её словам, в том числе необходимо мобилизоваться и максимально быстро подготовить перечень образовательных учреждений Донбасса и на освобождённых территориях Украины, которые нуждаются в ремонте.

https://ria.ru/20220627/gumpomosch-1798554903.html

донецк (днр)

луганск

мариуполь

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здоровье - общество, донецк (днр), луганск, мариуполь, единая россия