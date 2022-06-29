"Единая Россия" планирует открыть центры юрпомощи в Донецке и Луганске
Партия "Единая Россия" планирует открыть центры юрпомощи в Донецке, Луганске и Мариуполе
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" планирует открыть центры юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе, закупка оборудования для работы уже идёт, сообщила замсекретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова.
"Единая Россия планирует открытие центров юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе… Уже идет закупка оборудования для их работы. Также на Донбассе работают медицинские центры – вместе с докторами мы выезжаем, создаем индивидуальные маршруты лечения и в плановом режиме оказываем помощь. Сейчас в очереди стоит 47 детей.
Сложнее эта ситуация в Херсоне, Мелитополе, Запорожье, где полностью уничтожены базы данных населения. В ручном режиме выверяются списки, стараемся помочь каждому. Помимо этого, идет работа по гармонизации законодательства. На площадке "Единой России" прошла встреча с делегацией ДНР по этому вопросу, вчера приехала делегация ЛНР. Основные направления определены и работа продолжается", - сказала Кузнецова на площадке X Петербургского международного юридического форума.
Она добавила, что также готовятся к открытию центры психологической поддержки и 10 досуговых центров. По её словам, в том числе необходимо мобилизоваться и максимально быстро подготовить перечень образовательных учреждений Донбасса и на освобождённых территориях Украины, которые нуждаются в ремонте.