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Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда - РИА Новости, 29.06.2022
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Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда
Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда - РИА Новости, 29.06.2022
Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда
Около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в Польше, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Мадриде, где проходит саммит НАТО. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:01
2022-06-29T18:01
анджей дуда
в мире
джо байден
польша
сша
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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в Польше, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Мадриде, где проходит саммит НАТО.Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе."Самое ближайшее такое постоянное присутствие – это базы армии США в ФРГ. Там известная база Рамштайн, а также другие, где американские военные живут вместе с семьями. Присутствие солдат там чаще всего носит ротационный характер, но присутствие офицеров постоянное. То есть, те, кто командует подразделениями американской армии, живут в Германии", - сказал Дуда."Такую же ситуацию американцы создают сейчас, если говорить о командовании 5-го корпуса, который расположен в Познани. Это означает в рамках этого командования приезд дополнительных офицеров, которые будут постоянно дислоцированы в Польше, можно сказать, переезжают в Польшу. С начала это будет около 300 американских офицеров", - пояснил он.При этом польский президент отметил, что выдвинутое командование будет размещено в Польше "именно в рамках постоянного присутствия армии США в нашей части Европы, в нашей стране".
https://ria.ru/20220628/uspekhi-1798595370.html
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анджей дуда, в мире, джо байден, польша, сша, европа
18:01 29.06.2022
 
Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда

Президент Польши Дуда: около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в стране

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в Польше, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Мадриде, где проходит саммит НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.
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"Самое ближайшее такое постоянное присутствие – это базы армии США в ФРГ. Там известная база Рамштайн, а также другие, где американские военные живут вместе с семьями. Присутствие солдат там чаще всего носит ротационный характер, но присутствие офицеров постоянное. То есть, те, кто командует подразделениями американской армии, живут в Германии", - сказал Дуда.
"Такую же ситуацию американцы создают сейчас, если говорить о командовании 5-го корпуса, который расположен в Познани. Это означает в рамках этого командования приезд дополнительных офицеров, которые будут постоянно дислоцированы в Польше, можно сказать, переезжают в Польшу. С начала это будет около 300 американских офицеров", - пояснил он.
При этом польский президент отметил, что выдвинутое командование будет размещено в Польше "именно в рамках постоянного присутствия армии США в нашей части Европы, в нашей стране".
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