https://ria.ru/20220629/polsha-1799071179.html

Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда

Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда - РИА Новости, 29.06.2022

Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда

Около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в Польше, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Мадриде, где проходит саммит НАТО. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:01

2022-06-29T18:01

2022-06-29T18:01

анджей дуда

в мире

джо байден

польша

сша

европа

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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в Польше, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Мадриде, где проходит саммит НАТО.Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе."Самое ближайшее такое постоянное присутствие – это базы армии США в ФРГ. Там известная база Рамштайн, а также другие, где американские военные живут вместе с семьями. Присутствие солдат там чаще всего носит ротационный характер, но присутствие офицеров постоянное. То есть, те, кто командует подразделениями американской армии, живут в Германии", - сказал Дуда."Такую же ситуацию американцы создают сейчас, если говорить о командовании 5-го корпуса, который расположен в Познани. Это означает в рамках этого командования приезд дополнительных офицеров, которые будут постоянно дислоцированы в Польше, можно сказать, переезжают в Польшу. С начала это будет около 300 американских офицеров", - пояснил он.При этом польский президент отметил, что выдвинутое командование будет размещено в Польше "именно в рамках постоянного присутствия армии США в нашей части Европы, в нашей стране".

https://ria.ru/20220628/uspekhi-1798595370.html

https://ria.ru/20220627/krizis-1798515190.html

польша

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

анджей дуда, в мире, джо байден, польша, сша, европа