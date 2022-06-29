Около 300 офицеров американской армии расквартируют в Польше, заявил Дуда
Президент Польши Дуда: около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в стране
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Около 300 офицеров армии США дополнительно расквартируют в Польше, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Мадриде, где проходит саммит НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.
"Самое ближайшее такое постоянное присутствие – это базы армии США в ФРГ. Там известная база Рамштайн, а также другие, где американские военные живут вместе с семьями. Присутствие солдат там чаще всего носит ротационный характер, но присутствие офицеров постоянное. То есть, те, кто командует подразделениями американской армии, живут в Германии", - сказал Дуда.
"Такую же ситуацию американцы создают сейчас, если говорить о командовании 5-го корпуса, который расположен в Познани. Это означает в рамках этого командования приезд дополнительных офицеров, которые будут постоянно дислоцированы в Польше, можно сказать, переезжают в Польшу. С начала это будет около 300 американских офицеров", - пояснил он.
При этом польский президент отметил, что выдвинутое командование будет размещено в Польше "именно в рамках постоянного присутствия армии США в нашей части Европы, в нашей стране".