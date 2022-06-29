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Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 29.06.2022
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Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности
Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 29.06.2022
Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности
Лидеры прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам территорий своих стран для... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:58
2022-06-29T17:41
в мире
каспийское море
россия
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АЛМА-АТА, 29 июн — РИА Новости. Лидеры прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам территорий своих стран для совершения агрессии."Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: ...непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств", — отмечается в итоговом коммюнике шестого саммита.В документе также закрепляются и другие принципы:Помимо этого, часть пунктов касается экономической деятельности, а также экологических проблем и научного сотрудничества.В Ашхабаде проходит шестой Каспийский саммит — встреча лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.
https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html
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в мире, каспийское море, россия
16:58 29.06.2022 (обновлено: 17:41 29.06.2022)
 
Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности

Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности

© РИА НовостиКаспийское море
Каспийское море
© РИА Новости
Каспийское море. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 июн — РИА Новости. Лидеры прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам территорий своих стран для совершения агрессии.
"Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: ...непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств", — отмечается в итоговом коммюнике шестого саммита.
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В документе также закрепляются и другие принципы:
  • участники саммита обязуются уважать суверенитет друг друга;
  • присутствие в Каспийском море вооруженных сил стран, которые не являются прибрежными государствами, недопустимо;
  • участники обязуются обеспечивать стабильного баланса вооружений;
  • военное строительство должно осуществляться с учетом интересов других государств и не может представлять угрозу их безопасности;
  • прибрежные государства будут соблюдать согласованные меры доверия в военной сфере военной деятельности и в соответствии с заключенными международными договорами.
Помимо этого, часть пунктов касается экономической деятельности, а также экологических проблем и научного сотрудничества.
В Ашхабаде проходит шестой Каспийский саммит — встреча лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.
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