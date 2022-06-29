https://ria.ru/20220629/politika-1799047024.html

Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности

Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 29.06.2022

Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности

Лидеры прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам территорий своих стран для... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:58

2022-06-29T16:58

2022-06-29T17:41

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каспийское море

россия

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АЛМА-АТА, 29 июн — РИА Новости. Лидеры прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам территорий своих стран для совершения агрессии."Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: ...непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств", — отмечается в итоговом коммюнике шестого саммита.В документе также закрепляются и другие принципы:Помимо этого, часть пунктов касается экономической деятельности, а также экологических проблем и научного сотрудничества.В Ашхабаде проходит шестой Каспийский саммит — встреча лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html

https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799019405.html

каспийское море

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в мире, каспийское море, россия