16:58 29.06.2022 (обновлено: 17:41 29.06.2022)
Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности
Прикаспийские страны утвердили принципы сотрудничества в сфере безопасности
© РИА НовостиКаспийское море
© РИА Новости
Каспийское море. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 июн — РИА Новости. Лидеры прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам территорий своих стран для совершения агрессии.
"Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: ...непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств", — отмечается в итоговом коммюнике шестого саммита.
В документе также закрепляются и другие принципы:
- —участники саммита обязуются уважать суверенитет друг друга;
- —присутствие в Каспийском море вооруженных сил стран, которые не являются прибрежными государствами, недопустимо;
- —участники обязуются обеспечивать стабильного баланса вооружений;
- —военное строительство должно осуществляться с учетом интересов других государств и не может представлять угрозу их безопасности;
- —прибрежные государства будут соблюдать согласованные меры доверия в военной сфере военной деятельности и в соответствии с заключенными международными договорами.
Помимо этого, часть пунктов касается экономической деятельности, а также экологических проблем и научного сотрудничества.
В Ашхабаде проходит шестой Каспийский саммит — встреча лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.