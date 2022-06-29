https://ria.ru/20220629/pogoda-1798900249.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 29.06.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Солнечная и сухая погода до плюс 25 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:59
2022-06-29T07:59
2022-06-29T07:59
общество
москва
погода
россия
центр "фобос"
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000372_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4286791912580fa29363cc2966eadfae.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Солнечная и сухая погода до плюс 25 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться во власти антициклона, так что погода нас ожидает сухая, солнечная, с температурным режимом, вполне укладывающимся в рамки климата. В течение дня в Москве потеплеет до 23-25 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 21-26 градусов", — рассказала Волосюк.По словам синоптика, сегодня ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление изменится не значительно и останется высоким — 752 миллиметра ртутного столба.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000372_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b3e74ba3fe2aac70307cd961ad6d08e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, россия, центр "фобос", елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается солнечная погода и до плюс 25 градусов