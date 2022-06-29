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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 29.06.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Солнечная и сухая погода до плюс 25 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T07:59

2022-06-29T07:59

2022-06-29T07:59

общество

москва

погода

россия

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Солнечная и сухая погода до плюс 25 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться во власти антициклона, так что погода нас ожидает сухая, солнечная, с температурным режимом, вполне укладывающимся в рамки климата. В течение дня в Москве потеплеет до 23-25 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 21-26 градусов", — рассказала Волосюк.По словам синоптика, сегодня ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление изменится не значительно и останется высоким — 752 миллиметра ртутного столба.

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общество, москва, погода, россия, центр "фобос", елена волосюк