https://ria.ru/20220629/podrostok-1798896576.html
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим - РИА Новости, 29.06.2022
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим
Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T05:32
2022-06-29T05:32
2022-06-29T10:13
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа.Ранее полиция сообщила, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся."Найдено тело утонувшего подростка. По информации управления ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, сегодня утром во время поисково-спасательной операции найдено тело утонувшего вчера человека. Спасатели нашли его под мостом. Утонувшим оказался подросток 13 лет, который накануне ушел из дома", — говорится в сообщении.Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
05:32 29.06.2022 (обновлено: 10:13 29.06.2022)
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим
Администрация Арсеньевского городского округа: в Приморье нашли тело утонувшего подростка
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа.
Ранее полиция сообщила, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся.
"Найдено тело утонувшего подростка. По информации управления ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, сегодня утром во время поисково-спасательной операции найдено тело утонувшего вчера человека. Спасатели нашли его под мостом. Утонувшим оказался подросток 13 лет, который накануне ушел из дома", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.