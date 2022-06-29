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Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим - РИА Новости, 29.06.2022
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Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим - РИА Новости, 29.06.2022
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим
Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T05:32
2022-06-29T10:13
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа.Ранее полиция сообщила, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся."Найдено тело утонувшего подростка. По информации управления ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, сегодня утром во время поисково-спасательной операции найдено тело утонувшего вчера человека. Спасатели нашли его под мостом. Утонувшим оказался подросток 13 лет, который накануне ушел из дома", — говорится в сообщении.Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
05:32 29.06.2022 (обновлено: 10:13 29.06.2022)
 
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим

Администрация Арсеньевского городского округа: в Приморье нашли тело утонувшего подростка

© Фото администрации Арсеньевского городского округаПоиски пропавшего подростка в Арсеньеве, Приморский край
Поиски пропавшего подростка в Арсеньеве, Приморский край
© Фото администрации Арсеньевского городского округа
Поиски пропавшего подростка в Арсеньеве, Приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа.
Ранее полиция сообщила, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся.
"Найдено тело утонувшего подростка. По информации управления ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, сегодня утром во время поисково-спасательной операции найдено тело утонувшего вчера человека. Спасатели нашли его под мостом. Утонувшим оказался подросток 13 лет, который накануне ушел из дома", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.
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