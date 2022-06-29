https://ria.ru/20220629/podrostok-1798896576.html

Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим

Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим - РИА Новости, 29.06.2022

Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим

Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T05:32

2022-06-29T05:32

2022-06-29T10:13

происшествия

приморский край

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Школьник, который накануне пропал в Арсеньеве Приморского края, найден утонувшим, сообщает администрация Арсеньевского городского округа.Ранее полиция сообщила, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся."Найдено тело утонувшего подростка. По информации управления ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, сегодня утром во время поисково-спасательной операции найдено тело утонувшего вчера человека. Спасатели нашли его под мостом. Утонувшим оказался подросток 13 лет, который накануне ушел из дома", — говорится в сообщении.Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.

https://ria.ru/20220627/sochi-1798325974.html

приморский край

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происшествия, приморский край, владивосток, россия