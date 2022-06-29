https://ria.ru/20220629/plennye-1799099733.html

Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин

Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2022

Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что среди переданных Киеву украинских пленных есть рядовые националистических батальонов, их состояние... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:27

2022-06-29T19:27

2022-06-29T19:29

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что среди переданных Киеву украинских пленных есть рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное, они тяжело ранены.Ранее в среду Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной, ДНР получила 144 военных, столько же были переданы Украине."Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, киев, украина, донецкая народная республика