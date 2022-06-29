https://ria.ru/20220629/plennye-1799099733.html
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2022
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что среди переданных Киеву украинских пленных есть рядовые националистических батальонов, их состояние... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:27
2022-06-29T19:27
2022-06-29T19:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что среди переданных Киеву украинских пленных есть рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное, они тяжело ранены.Ранее в среду Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной, ДНР получила 144 военных, столько же были переданы Украине."Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, здоровье - общество, киев, украина, донецкая народная республика
19:27 29.06.2022 (обновлено: 19:29 29.06.2022)
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов