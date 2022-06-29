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Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/plennye-1799099733.html
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2022
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что среди переданных Киеву украинских пленных есть рядовые националистических батальонов, их состояние... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:27
2022-06-29T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
киев
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что среди переданных Киеву украинских пленных есть рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное, они тяжело ранены.Ранее в среду Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной, ДНР получила 144 военных, столько же были переданы Украине."Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
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в мире, здоровье - общество, киев, украина, донецкая народная республика
19:27 29.06.2022 (обновлено: 19:29 29.06.2022)
 
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что среди переданных Киеву украинских пленных есть рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное, они тяжело ранены.
Ранее в среду Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной, ДНР получила 144 военных, столько же были переданы Украине.
"Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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