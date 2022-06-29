https://ria.ru/20220629/peterburg-1799118594.html

В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль

В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль - РИА Новости, 29.06.2022

В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль

Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с появлением автомобиля в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:00

2022-06-29T21:00

2022-06-29T21:10

происшествия

нева (река)

северо-западная транспортная прокуратура

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с появлением автомобиля в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с нахождением объекта (автомобиля) в акватории реки Невы. По предварительным данным, днем 29 июня по реке перемещался катер, который для движения по воде переоборудован под автомобиль", - говорится в сообщении.Отмечается, что Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на публикации в СМИ, ведомство выяснит все обстоятельства, проверит регистрацию судна в ГИМС.Кроме того, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора опасается, что такой автомобиль мог загрязнить акваторию Невы."Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора усматривает риски загрязнения акватории Невы в результате движения по акватории автомобиля… У специалистов Управления возникли вопросы относительно безопасности такого агрегата для окружающей среды. Возможно, автомобиль был задействован в какой-то рекламной кампании или создании контента. В любом случае соблюдение действующего законодательства в области охраны водных объектов должно быть обязательным условием", - отмечается в сообщении.Ведомство сообщило, что направит информацию в правоохранительные органы для установления владельцев, а также наличия разрешительной документации и законность использования транспорта в акватории Невы.

https://ria.ru/20220628/most-1798665258.html

https://ria.ru/20220626/peterburg-1798277640.html

нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нева (река), северо-западная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)