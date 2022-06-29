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В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль - РИА Новости, 29.06.2022
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В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль
В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль - РИА Новости, 29.06.2022
В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль
Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с появлением автомобиля в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:00
2022-06-29T21:10
происшествия
нева (река)
северо-западная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с появлением автомобиля в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с нахождением объекта (автомобиля) в акватории реки Невы. По предварительным данным, днем 29 июня по реке перемещался катер, который для движения по воде переоборудован под автомобиль", - говорится в сообщении.Отмечается, что Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на публикации в СМИ, ведомство выяснит все обстоятельства, проверит регистрацию судна в ГИМС.Кроме того, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора опасается, что такой автомобиль мог загрязнить акваторию Невы."Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора усматривает риски загрязнения акватории Невы в результате движения по акватории автомобиля… У специалистов Управления возникли вопросы относительно безопасности такого агрегата для окружающей среды. Возможно, автомобиль был задействован в какой-то рекламной кампании или создании контента. В любом случае соблюдение действующего законодательства в области охраны водных объектов должно быть обязательным условием", - отмечается в сообщении.Ведомство сообщило, что направит информацию в правоохранительные органы для установления владельцев, а также наличия разрешительной документации и законность использования транспорта в акватории Невы.
https://ria.ru/20220628/most-1798665258.html
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происшествия, нева (река), северо-западная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
21:00 29.06.2022 (обновлено: 21:10 29.06.2022)
 
В Петербурге заметили "ехавший" по Неве автомобиль

Прокуратура проводит проверку из-за "ехавшего" по Неве автомобиля

© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкВид на Площадь Декабристов (ныне Сенатская площадь)
Вид на Площадь Декабристов (ныне Сенатская площадь) - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Б.Манушин
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Вид на Площадь Декабристов (ныне Сенатская площадь). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с появлением автомобиля в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности плавания в связи с нахождением объекта (автомобиля) в акватории реки Невы. По предварительным данным, днем 29 июня по реке перемещался катер, который для движения по воде переоборудован под автомобиль", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на публикации в СМИ, ведомство выяснит все обстоятельства, проверит регистрацию судна в ГИМС.
Кроме того, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора опасается, что такой автомобиль мог загрязнить акваторию Невы.
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора усматривает риски загрязнения акватории Невы в результате движения по акватории автомобиля… У специалистов Управления возникли вопросы относительно безопасности такого агрегата для окружающей среды. Возможно, автомобиль был задействован в какой-то рекламной кампании или создании контента. В любом случае соблюдение действующего законодательства в области охраны водных объектов должно быть обязательным условием", - отмечается в сообщении.
Ведомство сообщило, что направит информацию в правоохранительные органы для установления владельцев, а также наличия разрешительной документации и законность использования транспорта в акватории Невы.
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