https://ria.ru/20220629/pensiya-1798885155.html

Россиянам объяснили, кому положена четверть "лишней" пенсии

Россиянам объяснили, кому положена четверть "лишней" пенсии - РИА Новости, 29.06.2022

Россиянам объяснили, кому положена четверть "лишней" пенсии

Некоторым пенсионерам полагается надбавка к выплатам в размере 25 процентов, заявила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:15

2022-06-29T01:15

2022-06-29T10:24

общество

россия

ссср

людмила иванова-швец

пенсии

рэу

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Некоторым пенсионерам полагается надбавка к выплатам в размере 25 процентов, заявила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам эксперта, такая надбавка положена нескольким категориям пенсионеров. Во-первых, гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий, в который включено более 500 позиций. Во-вторых, россиянам, имеющим статус неработающих.Кроме того, существует категория пенсионеров, для которых устанавливается коэффициент индексации. К ней относят федеральных пенсионеров-ветеранов и участников войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, героев СССР и России, героев труда.Наконец, дополнительные выплаты от федеральных и территориальных органов получают пенсионеры-инвалиды, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html

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общество, россия, ссср, людмила иванова-швец, пенсии, рэу