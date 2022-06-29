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Главного обвиняемого в терактах в Париже приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 29.06.2022
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Главного обвиняемого в терактах в Париже приговорили к пожизненному сроку
Главного обвиняемого в терактах в Париже приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 29.06.2022
Главного обвиняемого в терактах в Париже приговорили к пожизненному сроку
Главный обвиняемый в организации парижских терактов 2015 года Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:17
2022-06-29T22:37
в мире
справки
салах абдеслам
мохаммед абрини
париж
франция
германия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный обвиняемый в организации парижских терактов 2015 года Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению, передает агентство Франс Пресс.Ранее телеканал BFMTV сообщил, что все обвиняемые по делу о ноябрьских терактах в Париже признаны виновными.Согласно агентству, Абдеслам должен обязательно отбыть весь срок. Сообщник смертников Мохаммед Абрини в свою очередь приговорен к пожизненному заключению с обязательным отбытием 22-летнего срока.Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.Восьмого сентября начался судебный процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года. На скамье подсудимых - 20 человек. В их числе Салах Абдеслам - единственный оставшийся в живых участник группы террористов, совершивших нападения в нескольких точках французской столицы. В сентябре Абдеслам выступил с провокационной речью на судебном процессе, признав, что теракты были направлены против гражданского населения Франции.
https://ria.ru/20220629/terakty-1798785048.html
https://rsport.ria.ru/20220604/parizh-1793105096.html
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в мире, справки, салах абдеслам, мохаммед абрини, париж, франция, германия
22:17 29.06.2022 (обновлено: 22:37 29.06.2022)
 
Главного обвиняемого в терактах в Париже приговорили к пожизненному сроку

Главного обвиняемого в терактах в Париже Салаха Абдеслама приговорили к пожизненному сроку

© AP Photo / Michel EulerДворец правосудия в Париже, куда был доставлен главный подозреваемый в организации парижских терактов
Дворец правосудия в Париже, куда был доставлен главный подозреваемый в организации парижских терактов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Michel Euler
Дворец правосудия в Париже, куда был доставлен главный подозреваемый в организации парижских терактов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный обвиняемый в организации парижских терактов 2015 года Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению, передает агентство Франс Пресс.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что все обвиняемые по делу о ноябрьских терактах в Париже признаны виновными.
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Дело о терактах 13 ноября 2015 года в Париже
Согласно агентству, Абдеслам должен обязательно отбыть весь срок. Сообщник смертников Мохаммед Абрини в свою очередь приговорен к пожизненному заключению с обязательным отбытием 22-летнего срока.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.
Восьмого сентября начался судебный процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года. На скамье подсудимых - 20 человек. В их числе Салах Абдеслам - единственный оставшийся в живых участник группы террористов, совершивших нападения в нескольких точках французской столицы. В сентябре Абдеслам выступил с провокационной речью на судебном процессе, признав, что теракты были направлены против гражданского населения Франции.
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