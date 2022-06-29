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Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798887568.html
Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский
Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский - РИА Новости, 29.06.2022
Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский
СБ ООН не должен превращаться в дистанционную площадку Владимира Зеленского по "выклянчиванию" оружия у стран НАТО, заявил на заседании Совбеза первый... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T01:03
2022-06-29T01:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
албания
цар
совет безопасности оон
нато
оон
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ООН, 29 июн —РИА Новости. СБ ООН не должен превращаться в дистанционную площадку Владимира Зеленского по "выклянчиванию" оружия у стран НАТО, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Зеленский выступил в Совбезе по видеосвязи. Решение о его участии было принято председательствующей в Совбезе Албанией за несколько часов до заседания.По его словам, делегации были фактически поставлены перед фактом в последний момент. "Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы СБ", — указал он.Он напомнил, что Зеленскому уже была предоставлена возможность выступить в Совбезе в качестве исключения и, как заверяло тогдашнее британское председательство, без создания прецедента. "Не видим оснований для того, чтобы плодить эти исключения. Мы с вами неоднократно подтверждали понимание о том, что представители государств, желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний", — заявил первый зампостпреда."Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Владимира Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО", — сказал Полянский.Он добавил, что это подрывает авторитет Совета как органа, ответственного за коллективную выработку решений по поддержанию международного мира и безопасности."Украинская сторона с подачи наших западных коллег пытается этот авторитет подорвать и превратить членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений", — отметил он.Полянский обратил внимание, что неделю назад в возможности дистанционно выступить в СБ ООН было отказано министру иностранных дел ЦАР. "Совет не должен проявлять двойные стандарты в угоду украинской стороне и ее западным покровителям, дискриминируя при этом африканские страны. Исключения не должны делаться ни для кого", — заключил Полянский.
https://ria.ru/20220629/vooruzheniya-1798887421.html
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в мире, владимир зеленский, албания, цар, совет безопасности оон, нато, оон, дмитрий полянский
01:03 29.06.2022
 
Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский

Полянский: Совбез ООН не должен становиться площадкой Зеленского по выпрашиванию оружия

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 июн —РИА Новости. СБ ООН не должен превращаться в дистанционную площадку Владимира Зеленского по "выклянчиванию" оружия у стран НАТО, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Зеленский выступил в Совбезе по видеосвязи. Решение о его участии было принято председательствующей в Совбезе Албанией за несколько часов до заседания.

"У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета", — сказал Полянский.

По его словам, делегации были фактически поставлены перед фактом в последний момент. "Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы СБ", — указал он.
Он напомнил, что Зеленскому уже была предоставлена возможность выступить в Совбезе в качестве исключения и, как заверяло тогдашнее британское председательство, без создания прецедента. "Не видим оснований для того, чтобы плодить эти исключения. Мы с вами неоднократно подтверждали понимание о том, что представители государств, желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний", — заявил первый зампостпреда.
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"Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Владимира Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО", — сказал Полянский.
Он добавил, что это подрывает авторитет Совета как органа, ответственного за коллективную выработку решений по поддержанию международного мира и безопасности.
"Украинская сторона с подачи наших западных коллег пытается этот авторитет подорвать и превратить членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений", — отметил он.
Полянский обратил внимание, что неделю назад в возможности дистанционно выступить в СБ ООН было отказано министру иностранных дел ЦАР. "Совет не должен проявлять двойные стандарты в угоду украинской стороне и ее западным покровителям, дискриминируя при этом африканские страны. Исключения не должны делаться ни для кого", — заключил Полянский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлбанияЦАРСовет Безопасности ООННАТОООНДмитрий Полянский
 
 
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