Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский
Полянский: Совбез ООН не должен становиться площадкой Зеленского по выпрашиванию оружия
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
ООН, 29 июн —РИА Новости. СБ ООН не должен превращаться в дистанционную площадку Владимира Зеленского по "выклянчиванию" оружия у стран НАТО, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Зеленский выступил в Совбезе по видеосвязи. Решение о его участии было принято председательствующей в Совбезе Албанией за несколько часов до заседания.
"У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета", — сказал Полянский.
По его словам, делегации были фактически поставлены перед фактом в последний момент. "Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы СБ", — указал он.
Он напомнил, что Зеленскому уже была предоставлена возможность выступить в Совбезе в качестве исключения и, как заверяло тогдашнее британское председательство, без создания прецедента. "Не видим оснований для того, чтобы плодить эти исключения. Мы с вами неоднократно подтверждали понимание о том, что представители государств, желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний", — заявил первый зампостпреда.
Он добавил, что это подрывает авторитет Совета как органа, ответственного за коллективную выработку решений по поддержанию международного мира и безопасности.
"Украинская сторона с подачи наших западных коллег пытается этот авторитет подорвать и превратить членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений", — отметил он.
Полянский обратил внимание, что неделю назад в возможности дистанционно выступить в СБ ООН было отказано министру иностранных дел ЦАР. "Совет не должен проявлять двойные стандарты в угоду украинской стороне и ее западным покровителям, дискриминируя при этом африканские страны. Исключения не должны делаться ни для кого", — заключил Полянский.