https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798886090.html

Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию

Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию - РИА Новости, 29.06.2022

Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию

Владельцы оружия в России теперь должны уведомлять Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с этого момента, соответствующие изменения в федеральный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:34

2022-06-29T00:34

2022-06-29T00:34

общество

безопасность

оружие

москва

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владельцы оружия в России теперь должны уведомлять Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с этого момента, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня."Об утрате или хищении оружия ... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.Ранее такая норма в российском законодательстве не содержалась.Кроме того, законом уточняются положения о дарении и наследовании списанного оружия.

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общество, безопасность, оружие, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)