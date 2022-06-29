https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798886090.html
Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию
Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию - РИА Новости, 29.06.2022
Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию
Владельцы оружия в России теперь должны уведомлять Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с этого момента, соответствующие изменения в федеральный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:34
2022-06-29T00:34
2022-06-29T00:34
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владельцы оружия в России теперь должны уведомлять Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с этого момента, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня."Об утрате или хищении оружия ... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.Ранее такая норма в российском законодательстве не содержалась.Кроме того, законом уточняются положения о дарении и наследовании списанного оружия.
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общество, безопасность, оружие, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию
Владельцы оружия в России теперь должны уведомлять Росгвардию о его утере или хищении
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владельцы оружия в России теперь должны уведомлять Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с этого момента, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня.
"Об утрате или хищении оружия ... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.
Ранее такая норма в российском законодательстве не содержалась.
Кроме того, законом уточняются положения о дарении и наследовании списанного оружия.