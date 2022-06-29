https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798885833.html

В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии

В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии - РИА Новости, 29.06.2022

В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии

Россиянам запретили хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:27

2022-06-29T00:27

2022-06-29T00:27

безопасность

общество

оружие

москва

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россиянам запретили хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня.Согласно закону, списанным оружием является огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами."Запрещается... хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.Также под запрет попало хранение юридическими лицами, кроме государственных военизированных организаций, оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь.

https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798885595.html

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безопасность, общество, оружие, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)