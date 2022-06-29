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В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии - РИА Новости, 29.06.2022
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В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии
В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии - РИА Новости, 29.06.2022
В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии
Россиянам запретили хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:27
2022-06-29T00:27
безопасность
общество
оружие
москва
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россиянам запретили хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня.Согласно закону, списанным оружием является огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами."Запрещается... хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.Также под запрет попало хранение юридическими лицами, кроме государственных военизированных организаций, оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь.
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безопасность, общество, оружие, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
00:27 29.06.2022
 
В России запретили хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии

Закон запретил россиянам хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россиянам запретили хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня.
Согласно закону, списанным оружием является огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами.
"Запрещается... хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.
Также под запрет попало хранение юридическими лицами, кроме государственных военизированных организаций, оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь.
Пистолет - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
00:19
Оружие в России официально стало источником повышенной опасности
 
БезопасностьОбществоОружиеМоскваРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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