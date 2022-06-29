https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798885595.html

Оружие в России официально стало источником повышенной опасности

Оружие в России официально стало источником повышенной опасности - РИА Новости, 29.06.2022

Оружие в России официально стало источником повышенной опасности

Оружие в России по закону становится источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу сегодня. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:19

2022-06-29T00:19

2022-06-29T00:37

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Оружие в России по закону становится источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу сегодня.Ранее подобной нормы в законодательстве не было.Кроме того, вводятся несколько новых понятий: "спусковой механизм", "переделка оружия", "гладкоствольное огнестрельное оружие", "спусковой механизм", "ударный механизм".Возрастной цензТакже минимальный возраст, с которого граждане смогут купить некоторые виды оружия, повысился с 18 лет до 21 года. Теперь граждане, не достигшие 21 года, не смогут приобрести охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.Чтобы купить оружие до 21 года, россиянину потребуется пройти военную службу либо состоять на ней. Помимо этого, возрастной ценз обошел граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.Кроме того, новое требование не относится к представителям коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также к гражданам, связанных профессиональной деятельностью с охотой. Под исключение попали и работники юридических лиц с особыми уставными задачами.Право на приобретение газового, спортивного, а заодно охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия для занятий спортом, сигнального, а также холодного клинкового оружия (предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России) по-прежнему есть у россиян, достигшие 18 лет.

https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798885833.html

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безопасность, общество, оружие, россия, москва