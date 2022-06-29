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Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года - РИА Новости, 29.06.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220629/orenburg-1798924294.html
Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года
Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года - РИА Новости, 29.06.2022
Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года
Власти Оренбургской области приступят к строительству нового терминала международного аэропорта в Оренбурге летом 2023 года, а к сентябрю 2025 года Оренбург... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:05
2022-06-29T11:44
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области приступят к строительству нового терминала международного аэропорта в Оренбурге летом 2023 года, а к сентябрю 2025 года Оренбург получит новый современный аэропорт, заявил губернатор области Денис Паслер на заседании областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались архитектурные концепции нового пассажирского терминала аэропорта им. Ю.А. Гагарина.По данным пресс-службы областного правительства, большинство участников заседания поддержали проект архитектурного бюро KOSMOS, в основе которого лежит образ кружевной паутинки оренбургского платка, поэтому архитектурная концепция фасадов здания строится на структурной модульной сетке, которая формирует легкий ажурный образ паутинки."Оренбургская область давно нуждалась в новом современном терминале. Безусловно, обе представленные на совете концепции достойны воплощения, но выбрать мы можем только одну. К реализации проекта приступим летом 2023 года. К сентябрю 2025 года Оренбург получит новый современный аэропорт", – отметил Паслер.Площадь нового четырехэтажного терминала составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составит не менее 360 пассажиров в час, на международных линиях – не менее 220 пассажиров в час. Предусмотрено строительство телетрапов для пассажиров внутренних и международных линий и выходов на посадку к перронным автобусам.
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денис паслер
11:05 29.06.2022 (обновлено: 11:44 29.06.2022)
 

Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года

© Предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиНовый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года
Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года
© Предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области приступят к строительству нового терминала международного аэропорта в Оренбурге летом 2023 года, а к сентябрю 2025 года Оренбург получит новый современный аэропорт, заявил губернатор области Денис Паслер на заседании областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались архитектурные концепции нового пассажирского терминала аэропорта им. Ю.А. Гагарина.
По данным пресс-службы областного правительства, большинство участников заседания поддержали проект архитектурного бюро KOSMOS, в основе которого лежит образ кружевной паутинки оренбургского платка, поэтому архитектурная концепция фасадов здания строится на структурной модульной сетке, которая формирует легкий ажурный образ паутинки.
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"Оренбургская область давно нуждалась в новом современном терминале. Безусловно, обе представленные на совете концепции достойны воплощения, но выбрать мы можем только одну. К реализации проекта приступим летом 2023 года. К сентябрю 2025 года Оренбург получит новый современный аэропорт", – отметил Паслер.
Площадь нового четырехэтажного терминала составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составит не менее 360 пассажиров в час, на международных линиях – не менее 220 пассажиров в час. Предусмотрено строительство телетрапов для пассажиров внутренних и международных линий и выходов на посадку к перронным автобусам.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
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