https://ria.ru/20220629/orenburg-1798924294.html

Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года

Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года - РИА Новости, 29.06.2022

Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года

Власти Оренбургской области приступят к строительству нового терминала международного аэропорта в Оренбурге летом 2023 года, а к сентябрю 2025 года Оренбург... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:05

2022-06-29T11:05

2022-06-29T11:44

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области приступят к строительству нового терминала международного аэропорта в Оренбурге летом 2023 года, а к сентябрю 2025 года Оренбург получит новый современный аэропорт, заявил губернатор области Денис Паслер на заседании областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались архитектурные концепции нового пассажирского терминала аэропорта им. Ю.А. Гагарина.По данным пресс-службы областного правительства, большинство участников заседания поддержали проект архитектурного бюро KOSMOS, в основе которого лежит образ кружевной паутинки оренбургского платка, поэтому архитектурная концепция фасадов здания строится на структурной модульной сетке, которая формирует легкий ажурный образ паутинки."Оренбургская область давно нуждалась в новом современном терминале. Безусловно, обе представленные на совете концепции достойны воплощения, но выбрать мы можем только одну. К реализации проекта приступим летом 2023 года. К сентябрю 2025 года Оренбург получит новый современный аэропорт", – отметил Паслер.Площадь нового четырехэтажного терминала составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составит не менее 360 пассажиров в час, на международных линиях – не менее 220 пассажиров в час. Предусмотрено строительство телетрапов для пассажиров внутренних и международных линий и выходов на посадку к перронным автобусам.

https://ria.ru/20220623/avtopark-1797652205.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер