Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html
Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений
Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений - РИА Новости, 29.06.2022
Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений
Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:20
2022-06-29T22:05
экономика
цены на нефть
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
москва
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785562698_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_166271916e801dcc02f041c3b89f7e05.jpg
ООН, 29 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик."Генсек поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 10:00 (17:00 мск) сегодня. Они обсудили ситуацию на Украине, в том числе усилия по возврату украинского зерна и российского зерна и удобрений на мировые рынки", — сказал Дюжаррик.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акватории Черного моря, что не позволяет вывозить зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, то суда с зерном смогут выходить из них без всяких проблем.
https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785562698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e85f161695caa52d01805b36e537c93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, москва, оон
20:20 29.06.2022 (обновлено: 22:05 29.06.2022)
 
Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений

Представитель Генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генсек поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 10:00 (17:00 мск) сегодня. Они обсудили ситуацию на Украине, в том числе усилия по возврату украинского зерна и российского зерна и удобрений на мировые рынки", — сказал Дюжаррик.
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акватории Черного моря, что не позволяет вывозить зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, то суда с зерном смогут выходить из них без всяких проблем.
Мужчина заправляет бак в автомобиле из канистры - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 08:00
Европейский выбор: есть растительное масло или ездить на нем
 
ЭкономикаЦены на нефтьСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала