20:20 29.06.2022 (обновлено: 22:05 29.06.2022)
Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений
Представитель Генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
ООН, 29 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генсек поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 10:00 (17:00 мск) сегодня. Они обсудили ситуацию на Украине, в том числе усилия по возврату украинского зерна и российского зерна и удобрений на мировые рынки", — сказал Дюжаррик.
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акватории Черного моря, что не позволяет вывозить зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, то суда с зерном смогут выходить из них без всяких проблем.