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Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений

Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений - РИА Новости, 29.06.2022

Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:20

2022-06-29T20:20

2022-06-29T22:05

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ООН, 29 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик."Генсек поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 10:00 (17:00 мск) сегодня. Они обсудили ситуацию на Украине, в том числе усилия по возврату украинского зерна и российского зерна и удобрений на мировые рынки", — сказал Дюжаррик.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акватории Черного моря, что не позволяет вывозить зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, то суда с зерном смогут выходить из них без всяких проблем.

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

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экономика, цены на нефть, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, москва, оон