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Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов"

Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов" - РИА Новости, 29.06.2022

Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов"

Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:46

2022-06-29T18:46

2022-06-29T19:02

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.20 (время совпадает с мск - ред.) с направления населенный пункт Лисичанск по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 "Град" (40 снарядов). По предварительной информации, в результате обстрела погибло два мирных жителя", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр