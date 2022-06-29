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Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов" - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов"
Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов" - РИА Новости, 29.06.2022
Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов"
Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:46
2022-06-29T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.20 (время совпадает с мск - ред.) с направления населенный пункт Лисичанск по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 "Град" (40 снарядов). По предварительной информации, в результате обстрела погибло два мирных жителя", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:46 29.06.2022 (обновлено: 19:02 29.06.2022)
 
Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов"

Двое жителей Кременной в ЛНР погибли из-за обстрела из "Градов" Вооруженных сил Украины

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.20 (время совпадает с мск - ред.) с направления населенный пункт Лисичанск по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 "Град" (40 снарядов). По предварительной информации, в результате обстрела погибло два мирных жителя", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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