https://ria.ru/20220629/obstrel-1799071523.html
При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель
При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 29.06.2022
При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:01
2022-06-29T18:01
2022-06-29T18:23
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли Красный Партизан, по улице Фабричной убит мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 16.00 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Красному Партизану.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:01 29.06.2022 (обновлено: 18:23 29.06.2022)
При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела Красного Партизана со стороны ВСУ