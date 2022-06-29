https://ria.ru/20220629/obstrel-1799071523.html

При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель

При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 29.06.2022

При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:01

2022-06-29T18:01

2022-06-29T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли Красный Партизан, по улице Фабричной убит мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 16.00 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Красному Партизану.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр