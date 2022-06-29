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Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявляет представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:52

2022-06-29T17:52

2022-06-29T18:10

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявляет представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр