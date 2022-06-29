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При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/obstrel-1798986355.html
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 29.06.2022
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:02
2022-06-29T14:07
специальная военная операция на украине
ясиноватая
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб ДНР сообщал, что украинские войска продолжают обстрел Ясиноватой, используя артиллерию калибром 152 миллиметра. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по городу выпущено уже 15 снарядов."В Ясиноватой погиб мужчина. В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Победы погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798967101.html
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ясиноватая, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:02 29.06.2022 (обновлено: 14:07 29.06.2022)
 
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

ДНР: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Ясиноватой
Последствия обстрела в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее штаб ДНР сообщал, что украинские войска продолжают обстрел Ясиноватой, используя артиллерию калибром 152 миллиметра. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по городу выпущено уже 15 снарядов.
"В Ясиноватой погиб мужчина. В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Победы погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:03Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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