https://ria.ru/20220629/obstrel-1798986355.html

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 29.06.2022

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:02

2022-06-29T14:02

2022-06-29T14:07

специальная военная операция на украине

ясиноватая

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб ДНР сообщал, что украинские войска продолжают обстрел Ясиноватой, используя артиллерию калибром 152 миллиметра. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по городу выпущено уже 15 снарядов."В Ясиноватой погиб мужчина. В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Победы погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798967101.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр