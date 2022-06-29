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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/obstrel-1798972006.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:12
2022-06-29T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 мм и десять ракет из РСЗО "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:12 29.06.2022 (обновлено: 13:19 29.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 мм и десять ракет из РСЗО "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
10:54Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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