https://ria.ru/20220629/obstrel-1798972006.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:12

2022-06-29T13:12

2022-06-29T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 мм и десять ракет из РСЗО "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220629/donbass-1798926629.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр