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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку

Украинские войска за 15 минут выпустили по Ясиноватой и Новобахмутовке 20 снарядов и мин калибром 120 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:11

2022-06-29T12:11

2022-06-29T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Ясиноватой и Новобахмутовке 20 снарядов и мин калибром 120 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 11.30 - населенный пункт Калиново - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр