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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T06:38
2022-06-29T06:38
2022-06-29T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6.25 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, донецк (днр)
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой