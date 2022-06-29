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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T06:38

2022-06-29T06:38

2022-06-29T06:38

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6.25 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (днр)

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, донецк (днр)