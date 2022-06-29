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Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего" - РИА Новости, 29.06.2022
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Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего"
Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего" - РИА Новости, 29.06.2022
Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего"
Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" за прошедшие годы стал значительным, авторитетным событием в промышленной отрасли и помог многим начинающим... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:39
2022-06-29T19:39
россия
тульская область
сергей кириенко
общество
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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" за прошедшие годы стал значительным, авторитетным событием в промышленной отрасли и помог многим начинающим специалистам реализовать свои идеи, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в обращении к участникам форума."Поздравляю вас с юбилейным X Международным молодежным промышленным форумом "Инженеры будущего". За прошедшее время этот масштабный проект укрепил свой авторитет, помог многим начинающим специалистам реализовать задуманные планы. Сегодня форум вновь собрал амбициозных молодых ученых, работников промышленных предприятий и конструкторских центров, студентов с инженерными решениями и идеями", – отметил он.Кириенко также пожелал участникам и организаторам форума успехов в реализации всех намеченных проектов.XМеждународный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.
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россия, тульская область, сергей кириенко, общество
19:39 29.06.2022
 

Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего"

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" за прошедшие годы стал значительным, авторитетным событием в промышленной отрасли и помог многим начинающим специалистам реализовать свои идеи, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в обращении к участникам форума.
"Поздравляю вас с юбилейным X Международным молодежным промышленным форумом "Инженеры будущего". За прошедшее время этот масштабный проект укрепил свой авторитет, помог многим начинающим специалистам реализовать задуманные планы. Сегодня форум вновь собрал амбициозных молодых ученых, работников промышленных предприятий и конструкторских центров, студентов с инженерными решениями и идеями", – отметил он.
Участники X Международного молодежного промышленного форума Инженеры будущего – 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 19:38
Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников
Кириенко также пожелал участникам и организаторам форума успехов в реализации всех намеченных проектов.
XМеждународный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.
 
РоссияТульская областьСергей КириенкоОбщество
 
 
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