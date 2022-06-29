https://ria.ru/20220629/obraschenie-1799100854.html

Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего"

Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего" - РИА Новости, 29.06.2022

Кириенко направил обращение участникам форума "Инженеры будущего"

Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" за прошедшие годы стал значительным, авторитетным событием в промышленной отрасли и помог многим начинающим... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:39

2022-06-29T19:39

2022-06-29T19:39

россия

тульская область

сергей кириенко

общество

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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" за прошедшие годы стал значительным, авторитетным событием в промышленной отрасли и помог многим начинающим специалистам реализовать свои идеи, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в обращении к участникам форума."Поздравляю вас с юбилейным X Международным молодежным промышленным форумом "Инженеры будущего". За прошедшее время этот масштабный проект укрепил свой авторитет, помог многим начинающим специалистам реализовать задуманные планы. Сегодня форум вновь собрал амбициозных молодых ученых, работников промышленных предприятий и конструкторских центров, студентов с инженерными решениями и идеями", – отметил он.Кириенко также пожелал участникам и организаторам форума успехов в реализации всех намеченных проектов.XМеждународный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.

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россия, тульская область, сергей кириенко, общество