https://ria.ru/20220629/oblitsovka-1799368782.html
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен - РИА Новости, 30.06.2022
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен
Специалисты приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T17:01
2022-06-29T17:01
2022-06-30T18:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799364638_0:154:989:710_1920x0_80_0_0_803afbf294499b89830b977f09d74dd6.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса в ЗАО. Для этого используем металлокерамические плиты белого цвета. Облицовку центрального участка тоннеля планируем выполнить за месяц", - говорится в сообщении.Отмечается, что параллельно с облицовкой специалисты обновляют инженерные коммуникации. Уже установили новую систему противопожарной безопасности.Уточняется также, что ремонт тоннельного комплекса проводится в пять этапов. После завершения работ на центральном участке начнется второй этап – ремонт въездных и выездных тоннелей развязки.
https://realty.ria.ru/20220629/ekran-1798982053.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799364638_38:0:985:710_1920x0_80_0_0_19108c3ec4fb8ec87e104acbc124b909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва