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В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен - РИА Новости, 30.06.2022
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В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен - РИА Новости, 30.06.2022
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен
Специалисты приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T17:01
2022-06-30T18:02
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса в ЗАО. Для этого используем металлокерамические плиты белого цвета. Облицовку центрального участка тоннеля планируем выполнить за месяц", - говорится в сообщении.Отмечается, что параллельно с облицовкой специалисты обновляют инженерные коммуникации. Уже установили новую систему противопожарной безопасности.Уточняется также, что ремонт тоннельного комплекса проводится в пять этапов. После завершения работ на центральном участке начнется второй этап – ремонт въездных и выездных тоннелей развязки.
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городское хозяйство москвы, москва
17:01 29.06.2022 (обновлено: 18:02 30.06.2022)
 

В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы
 Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса в ЗАО. Для этого используем металлокерамические плиты белого цвета. Облицовку центрального участка тоннеля планируем выполнить за месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно с облицовкой специалисты обновляют инженерные коммуникации. Уже установили новую систему противопожарной безопасности.
Уточняется также, что ремонт тоннельного комплекса проводится в пять этапов. После завершения работ на центральном участке начнется второй этап – ремонт въездных и выездных тоннелей развязки.
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