https://ria.ru/20220629/oblitsovka-1799368782.html

В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен

В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен - РИА Новости, 30.06.2022

В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве приступили к облицовке стен

Специалисты приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T17:01

2022-06-29T17:01

2022-06-30T18:02

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к облицовке стен Новокутузовского тоннельного комплекса в ЗАО. Для этого используем металлокерамические плиты белого цвета. Облицовку центрального участка тоннеля планируем выполнить за месяц", - говорится в сообщении.Отмечается, что параллельно с облицовкой специалисты обновляют инженерные коммуникации. Уже установили новую систему противопожарной безопасности.Уточняется также, что ремонт тоннельного комплекса проводится в пять этапов. После завершения работ на центральном участке начнется второй этап – ремонт въездных и выездных тоннелей развязки.

https://realty.ria.ru/20220629/ekran-1798982053.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва