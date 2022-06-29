https://ria.ru/20220629/nato-1799117776.html

Больше не партнеры: НАТО назвала Россию "самой значительной угрозой"

Больше не партнеры: НАТО назвала Россию "самой значительной угрозой" - РИА Новости, 29.06.2022

Больше не партнеры: НАТО назвала Россию "самой значительной угрозой"

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой назвали Россию "самой значительной и прямой угрозой альянсу", а амбиции РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:54

2022-06-29T20:54

2022-06-29T20:56

россия

китай

москва

нато

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой назвали Россию "самой значительной и прямой угрозой альянсу", а амбиции Китая посчитали противоречащими интересам альянса.В Москве в ответ осудили курс Брюсселя, который разрушает остатки европейской архитектуры безопасности, и напомнили, что обвинения в существовании угроз со стороны России не имеют реального отношения к жизни.Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.Россия глазами НАТОВ концепции утверждается, что мира в Евроатлантике больше нет, причем вину за это лидеры стран НАТО возложили на Россию."Россия представляет самую главную и прямую угрозу для безопасности союзников для мира и стабильности в евроатлантической зоне", - говорится в документе.Альянс также обвинил Россию в дестабилизации государств, расположенных к востоку и югу от территории стран-членом НАТО. По мнению альянса, на Крайнем Севере Россия может препятствовать его деятельности и затруднять судоходство, а "усиление военного присутствия РФ в районах Балтийского, Черного и Средиземного морей и военная интеграция с Белоруссией угрожает безопасности и интересам альянса", который будет усиливать возможности для сдерживания России.При этом в НАТО пообещали, что "не ищут конфронтации с Россией, не представляют для нее никакой угрозы" и хотят сохранить открытыми каналы коммуникации для снижения рисков, предотвращения эскалации и повышения транспарентности. Одновременно альянс обещает совместный ответ на те угрозы, в которых обвиняет Москву. "Но мы не можем больше рассматривать Россию как партнера", - отмечается в документе.Формулировка о "партнерстве" РФ и НАТО была закреплена в предыдущей стратегии альянса, принятой в 2010 году. В ней также говорилось о стремлении развивать стратегическое партнерство с Россией в таких сферах, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, наркотрафиком, пиратством. С тех пор отношения Москвы и Брюсселя сильно ухудшились. Альянс продолжал наращивать военную активность вблизи границ РФ, втягивать в свои ряды соседние с РФ страны, придвигать к российским границам военную инфраструктуру и планомерно усиливать восточный фланг.В конце прошлого года Россия, заявив, что больше не может верить обещаниям НАТО, потребовала юридически обязывающих гарантий безопасности. В частности, Москва предлагала НАТО не воспринимать друг друга противниками, не проводить крупные военные учения в приграничной полосе, альянсу отказаться от любой военной деятельности на Украине, в Закавказье, Центральной Азии и Восточной Европе, а странам, входившим в НАТО в 1997 году, не размещать в других государствах дополнительные силы и вооружения. НАТО, однако, от основных предложений Москвы отказалась. При этом в новой стратегии Североатлантического альянса в контексте России не упоминается Основополагающий акт РФ - НАТО, несмотря на то, что европейские чиновники сегодня все чаще говорят о том, что хотя формально он и существует, больше уже "никого не связывает". Согласно этому документу НАТО обязалась не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе. Россия, в свою очередь, выразила готовность "проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе". Документ не имел юридической силы и фиксировал только политические обязательства сторон.Китай - на очередиОтдельное место в новой стратегии уделено отношениям с Китаем. Так, в НАТО считают, что политика Пекина противоречит интересам и ценностям организации. По мнению альянса, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире", цели которого для Брюсселя остаются туманными."Злонамеренные гибридные действия Пекина и действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", - отмечается в концепции.Еще больше альянс обеспокоился сближением России и Китая. "Укрепление стратегического партнерства КНР и РФ, а также их совместные попытки дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и нашим интересам", - говорится в документе. При этом в НАТО заявили, что и к диалогу с Китаем остаются открыты, чтобы стороны могли "построить взаимную транспарентность, с целью обеспечения интересов безопасности альянса".Климат, киберзащита и ближний востокВ концепции также говорится, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой самую непосредственную угрозу для альянса, а также для безопасности во всем мире. Кроме того, в документе отмечается, что конфликты и хрупкое положение дел в Африке и на Ближнем Востоке напрямую влияет на безопасность альянса и его партнеров.Другим фактором, который влияет на безопасность НАТО является изменение климата, которое в концепции названо "мультипликатором угроз и кризисов". В альянсе считают, что повышение температуры вызывает подъем уровня моря, лесные пожары, более частые и экстремальные погодные явления, "подрывая нашу безопасность и угрожая жизни и средствам к существованию наших граждан"."Изменение климата также влияет на то, как действуют наши вооруженные силы. Наша инфраструктура, активы и базы уязвимы к его воздействию. Нашим силам приходится действовать в более экстремальных климатических условиях, и к нашим военным все чаще обращаются для оказания помощи при стихийных бедствиях", - говорится в концепции.Изменение климата может усугубить и геополитическую конкуренцию, отмечается в ней.Кроме того, согласно новой концепции НАТО планирует ускорить свою цифровую трансформацию и усилить киберзащиту. Альянс также намерен продвигать инновации и увеличивать инвестиции в передовые технологии, уточняется в документе.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html

https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html

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россия, китай, москва, нато