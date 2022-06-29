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Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Польши Анджей Дуда пообещал как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:44
2022-06-29T18:44
в мире
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нато
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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО."Я уверяю, что нам это важно, как властям Польши, и мы точно не будем теми, кто будет этот процесс каким-либо способом тормозить", - добавил он.Дуда считает положительным моментом, что со вступлением в НАТО Финляндии существенно увеличится граница России со странами Альянса. "Для нас, для Польши, для нашей части Европы, для восточного фланга НАТО это фундаментальное решение. Две мощные страны с большой историей и серьезным военным бэкграундом будут приняты в НАТО. Это означает то, что граница восточного фланга НАТО с Россией продлевается на более чем 1,6 тысячи километров. Новые сильные армии присоединяются к НАТО. Для Польши это важная новость", - сказал он.
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в мире, финляндия, польша, швеция, нато
18:44 29.06.2022
 
Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Польши Дуда пообещал быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Конечно, я ратифицирую это решение так быстро, как только это будет возможно. Я уверяю всех в этом. Я надеюсь, что все процедуры, связанные с ратификацией, которые должны пройти у нас в стране в соответствии с конституционными принципами, будут проведены нами быстро, и я смогу произвести ратификацию", - заявил Дуда журналистам в среду в Мадриде, где проходит саммит НАТО.
"Я уверяю, что нам это важно, как властям Польши, и мы точно не будем теми, кто будет этот процесс каким-либо способом тормозить", - добавил он.
Дуда считает положительным моментом, что со вступлением в НАТО Финляндии существенно увеличится граница России со странами Альянса. "Для нас, для Польши, для нашей части Европы, для восточного фланга НАТО это фундаментальное решение. Две мощные страны с большой историей и серьезным военным бэкграундом будут приняты в НАТО. Это означает то, что граница восточного фланга НАТО с Россией продлевается на более чем 1,6 тысячи километров. Новые сильные армии присоединяются к НАТО. Для Польши это важная новость", - сказал он.
Президент США Джо Байден во время проведения саммита НАТО в Мадриде. 28 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 23:47
Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с соглашением по НАТО
 
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