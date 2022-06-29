https://ria.ru/20220629/nato-1799087170.html

Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

Польша пообещала быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда пообещал как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:44

2022-06-29T18:44

2022-06-29T18:44

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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО."Я уверяю, что нам это важно, как властям Польши, и мы точно не будем теми, кто будет этот процесс каким-либо способом тормозить", - добавил он.Дуда считает положительным моментом, что со вступлением в НАТО Финляндии существенно увеличится граница России со странами Альянса. "Для нас, для Польши, для нашей части Европы, для восточного фланга НАТО это фундаментальное решение. Две мощные страны с большой историей и серьезным военным бэкграундом будут приняты в НАТО. Это означает то, что граница восточного фланга НАТО с Россией продлевается на более чем 1,6 тысячи километров. Новые сильные армии присоединяются к НАТО. Для Польши это важная новость", - сказал он.

https://ria.ru/20220628/nato-1798883376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, финляндия, польша, швеция, нато