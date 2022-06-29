https://ria.ru/20220629/nato-1799060889.html

НАТО опасается усиления военного контингента России в мире

НАТО опасается усиления военного контингента России в мире - РИА Новости, 29.06.2022

НАТО опасается усиления военного контингента России в мире

НАТО опасается усиления военного присутствия РФ в разных регионах, говорится в утвержденной на саммите альянса в Мадриде новой многолетней стратегической... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:32

2022-06-29T17:32

2022-06-29T18:57

россия

нато

средиземное море

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dd029c2716a465bf57e9eabfac9fdf84.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО опасается усиления военного присутствия РФ в разных регионах, говорится в утвержденной на саммите альянса в Мадриде новой многолетней стратегической концепции НАТО."Она (Россия – ред.) сосредоточилась на дестабилизации государств, расположенных к востоку и к югу территории альянса", - указывается в документе.Также, по мнению альянса, на крайнем севере Россия может препятствовать деятельности альянса и затруднять судоходство. "Усиление военного присутствия России в районах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также военная интеграция с Белоруссией угрожает безопасности и интересам альянса", - поясняется в концепции.При этом, согласно планам НАТО, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо". Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать, в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден ранее в среду объявил о значительном усилении американской военного присутствия в Европе.В свою Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220629/nato-1799039937.html

россия

средиземное море

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, средиземное море, белоруссия