https://ria.ru/20220629/nato-1799060889.html
НАТО опасается усиления военного контингента России в мире
НАТО опасается усиления военного контингента России в мире - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО опасается усиления военного контингента России в мире
НАТО опасается усиления военного присутствия РФ в разных регионах, говорится в утвержденной на саммите альянса в Мадриде новой многолетней стратегической... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:32
2022-06-29T17:32
2022-06-29T18:57
россия
нато
средиземное море
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО опасается усиления военного присутствия РФ в разных регионах, говорится в утвержденной на саммите альянса в Мадриде новой многолетней стратегической концепции НАТО."Она (Россия – ред.) сосредоточилась на дестабилизации государств, расположенных к востоку и к югу территории альянса", - указывается в документе.Также, по мнению альянса, на крайнем севере Россия может препятствовать деятельности альянса и затруднять судоходство. "Усиление военного присутствия России в районах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также военная интеграция с Белоруссией угрожает безопасности и интересам альянса", - поясняется в концепции.При этом, согласно планам НАТО, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо". Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать, в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден ранее в среду объявил о значительном усилении американской военного присутствия в Европе.В свою Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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россия, нато, средиземное море, белоруссия
17:32 29.06.2022 (обновлено: 18:57 29.06.2022)
НАТО опасается усиления военного контингента России в мире
НАТО считает, что усиление военного присутствия России в разных регионах угрожает альянсу
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости.
НАТО опасается усиления военного присутствия РФ в разных регионах, говорится
в утвержденной на саммите альянса в Мадриде новой многолетней стратегической концепции НАТО.
"Она (Россия
– ред.) сосредоточилась на дестабилизации государств, расположенных к востоку и к югу территории альянса", - указывается в документе.
Также, по мнению альянса, на крайнем севере Россия может препятствовать деятельности альянса и затруднять судоходство. "Усиление военного присутствия России в районах Балтийского, Черного и Средиземного морей
, а также военная интеграция с Белоруссией
угрожает безопасности и интересам альянса", - поясняется в концепции.
При этом, согласно планам НАТО, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо". Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать, в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден ранее в среду объявил о значительном усилении американской военного присутствия в Европе.
В свою Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.