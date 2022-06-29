https://ria.ru/20220629/nato-1799057648.html

Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой

Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой - РИА Новости, 29.06.2022

Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой

Новая стратегическая концепция североатлантического альянса – тупиковый путь, решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность не только на континенте,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:20

2022-06-29T17:20

2022-06-29T17:40

нато

россия

в мире

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новая стратегическая концепция североатлантического альянса – тупиковый путь, решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность не только на континенте, но и в остальном мире, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Стратегическая концепция НАТО - это тупиковый путь. Решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность как на континенте, так и за его пределами", - написал он.Он уточнил, что новая концепция НАТО сводится к "война – это мир". "Саммит НАТО в Мадриде одобрил новую Стратегическую концепцию Альянса, общая суть которой сводится к оруэлловскому "война - это мир", - добавил он. По его словам, сближение России и КНР противоречит не ценностям альянса, а желанию НАТО сохранить однополярный мир и навязать свое мнение."Ну и из шедеврального: "Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а также их взаимоусиливающие попытки подорвать базирующийся на правилах международный порядок противоречат ценностям и интересам Альянса". Каким ценностям? Желаний навязать всем свою волю и стремлению всеми силами, за счет страданий населения других стран сохранить однополярный мир?" - отметил он.Сближение Китая и России противоречит интересам НАТО, говорится в утвержденной на саммите в Мадриде новой стратегической концепции альянса на ближайшие десять лет.

https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, россия, в мире, госдума рф, леонид слуцкий (политик)