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Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой - РИА Новости, 29.06.2022
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Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой
Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой - РИА Новости, 29.06.2022
Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой
Новая стратегическая концепция североатлантического альянса – тупиковый путь, решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность не только на континенте,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:20
2022-06-29T17:40
нато
россия
в мире
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новая стратегическая концепция североатлантического альянса – тупиковый путь, решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность не только на континенте, но и в остальном мире, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Стратегическая концепция НАТО - это тупиковый путь. Решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность как на континенте, так и за его пределами", - написал он.Он уточнил, что новая концепция НАТО сводится к "война – это мир". "Саммит НАТО в Мадриде одобрил новую Стратегическую концепцию Альянса, общая суть которой сводится к оруэлловскому "война - это мир", - добавил он. По его словам, сближение России и КНР противоречит не ценностям альянса, а желанию НАТО сохранить однополярный мир и навязать свое мнение."Ну и из шедеврального: "Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а также их взаимоусиливающие попытки подорвать базирующийся на правилах международный порядок противоречат ценностям и интересам Альянса". Каким ценностям? Желаний навязать всем свою волю и стремлению всеми силами, за счет страданий населения других стран сохранить однополярный мир?" - отметил он.Сближение Китая и России противоречит интересам НАТО, говорится в утвержденной на саммите в Мадриде новой стратегической концепции альянса на ближайшие десять лет.
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нато, россия, в мире, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
17:20 29.06.2022 (обновлено: 17:40 29.06.2022)
 
Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой

Слуцкий: решения саммита НАТО ставят под угрозу безопасность в Европе и за ее пределами

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новая стратегическая концепция североатлантического альянса – тупиковый путь, решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность не только на континенте, но и в остальном мире, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Стратегическая концепция НАТО - это тупиковый путь. Решения саммита в Мадриде ставят под угрозу безопасность как на континенте, так и за его пределами", - написал он.
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 23:55
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО
Он уточнил, что новая концепция НАТО сводится к "война – это мир". "Саммит НАТО в Мадриде одобрил новую Стратегическую концепцию Альянса, общая суть которой сводится к оруэлловскому "война - это мир", - добавил он. По его словам, сближение России и КНР противоречит не ценностям альянса, а желанию НАТО сохранить однополярный мир и навязать свое мнение.
"Ну и из шедеврального: "Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а также их взаимоусиливающие попытки подорвать базирующийся на правилах международный порядок противоречат ценностям и интересам Альянса". Каким ценностям? Желаний навязать всем свою волю и стремлению всеми силами, за счет страданий населения других стран сохранить однополярный мир?" - отметил он.
Сближение Китая и России противоречит интересам НАТО, говорится в утвержденной на саммите в Мадриде новой стратегической концепции альянса на ближайшие десять лет.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00
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НАТОРоссияВ миреГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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