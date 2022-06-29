https://ria.ru/20220629/nato-1799039937.html

Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО

Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО

США и их союзники не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО и не считают юридически обязательным это делать, сказал журналистам координатор по... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:44

2022-06-29T16:44

2022-06-29T16:57

нато

в мире

россия

сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США и их союзники не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО и не считают юридически обязательным это делать, сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."С Москвой не было коммуникаций по поводу этих перемен. И нет обязанности это делать", - сказал он в ходе брифинга.Лидер стран НАТО на встрече в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа "прямой угрозой безопасности", официально пригласили в свои ряды Финляндию и Швецию, а также решили значительно расширить военное присутствие на "восточном фланге" альянса.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, россия, сша, джон кирби