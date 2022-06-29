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Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО
Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО
США и их союзники не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО и не считают юридически обязательным это делать, сказал журналистам координатор по... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:44
2022-06-29T16:57
нато
в мире
россия
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США и их союзники не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО и не считают юридически обязательным это делать, сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."С Москвой не было коммуникаций по поводу этих перемен. И нет обязанности это делать", - сказал он в ходе брифинга.Лидер стран НАТО на встрече в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа "прямой угрозой безопасности", официально пригласили в свои ряды Финляндию и Швецию, а также решили значительно расширить военное присутствие на "восточном фланге" альянса.
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нато, в мире, россия, сша, джон кирби
16:44 29.06.2022 (обновлено: 16:57 29.06.2022)
 
Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО

В Белом доме не считают обязательным контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США и их союзники не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО и не считают юридически обязательным это делать, сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Москвой не было коммуникаций по поводу этих перемен. И нет обязанности это делать", - сказал он в ходе брифинга.
Лидер стран НАТО на встрече в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа "прямой угрозой безопасности", официально пригласили в свои ряды Финляндию и Швецию, а также решили значительно расширить военное присутствие на "восточном фланге" альянса.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
 
НАТОВ миреРоссияСШАДжон Кирби
 
 
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