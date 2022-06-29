https://ria.ru/20220629/nato-1799039937.html
Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО
Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО
США и их союзники не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО и не считают юридически обязательным это делать, сказал журналистам координатор по... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:44
2022-06-29T16:44
2022-06-29T16:57
нато
в мире
россия
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США и их союзники не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО и не считают юридически обязательным это делать, сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."С Москвой не было коммуникаций по поводу этих перемен. И нет обязанности это делать", - сказал он в ходе брифинга.Лидер стран НАТО на встрече в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа "прямой угрозой безопасности", официально пригласили в свои ряды Финляндию и Швецию, а также решили значительно расширить военное присутствие на "восточном фланге" альянса.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, россия, сша, джон кирби
16:44 29.06.2022 (обновлено: 16:57 29.06.2022)
Белый дом не контактировал с Россией по поводу изменений в НАТО
В Белом доме не считают обязательным контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО