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Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине - РИА Новости, 29.06.2022
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Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине
Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине
Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе договорились продолжить оказывать Украине политическую и практическую поддержку, а также согласовали пакет комплексной помощи... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:29
2022-06-29T16:36
в мире
россия
украина
владимир путин
донбасс
нато
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе договорились продолжить оказывать Украине политическую и практическую поддержку, а также согласовали пакет комплексной помощи Киеву, включая долгосрочную, говорится в декларации, распространенной по итогам первого заседания встречи в верхах."Мы полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите их страны. Мы подтверждаем нашу безусловную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своих методов обеспечения безопасности. Мы будем оказывать адекватную поддержку, принимая во внимание специфическую ситуацию… Мы продолжим и еще более усилим политическую и практическую поддержку Украины", - указывается в документе.Сообщается. Что лидеры НАТО также утвердили пакет помощи Украине, включающий "ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты… и модернизацию оборонного сектора".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220629/nato-1799010721.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, донбасс, нато
16:29 29.06.2022 (обновлено: 16:36 29.06.2022)
 
Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине

Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе договорились продолжить оказывать Украине политическую и практическую поддержку, а также согласовали пакет комплексной помощи Киеву, включая долгосрочную, говорится в декларации, распространенной по итогам первого заседания встречи в верхах.
"Мы полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите их страны. Мы подтверждаем нашу безусловную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своих методов обеспечения безопасности. Мы будем оказывать адекватную поддержку, принимая во внимание специфическую ситуацию… Мы продолжим и еще более усилим политическую и практическую поддержку Украины", - указывается в документе.
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Сообщается. Что лидеры НАТО также утвердили пакет помощи Украине, включающий "ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты… и модернизацию оборонного сектора".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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