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НАТО увеличит количество сил высокой готовности на восточном фланге
НАТО увеличит количество сил высокой готовности на восточном фланге - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО увеличит количество сил высокой готовности на восточном фланге
ЛИДЕРЫ НАТО ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ СИЛ ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ НА ВОСТОЧНОМ ФЛАНГЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:42
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ЛИДЕРЫ НАТО ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ СИЛ ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ НА ВОСТОЧНОМ ФЛАНГЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
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НАТО увеличит количество сил высокой готовности на восточном фланге
Лидеры НАТО договорились об увеличении сил высокой готовности на восточном фланге