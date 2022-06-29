15:04 29.06.2022 (обновлено: 15:18 29.06.2022)
В Турции напомнили Швеции и Финляндии, что они еще не вступили в НАТО
Министр юстиции Турции Боздан: подписание меморандума не означает вступления в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Подписанный меморандум не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан.
Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией.
По словам Боздага, "подписанный накануне меморандум вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в альянс завершен".
"Турция продолжит шаги для того, чтобы вышеуказанные страны перестали быть "базой" для террористов, а помощь кровавым структурам была прекращена", - заверил министр.
Боздаг подчеркнул, что Турция является членом Совета Европы и многих других международных структур, в том числе военно-политического блока НАТО.
"Обеспечить безопасность НАТО можно лишь путем обеспечения безопасности всех ее членов. При этом мы становимся свидетелями того, как многие страны, в том числе США, Германия, Франция, Швеция, уже давно открыто поддерживают террористические организации. Несмотря на то, что в этих столицах осведомлены о том, что PYD и YPG - это ответвления террористов PПK в Сирии, этой кровавой организации поставляются тысячи грузовиков с оружием", - приводит слова министра агентство Anadolu.