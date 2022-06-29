https://ria.ru/20220629/nato-1799003102.html

В Турции напомнили Швеции и Финляндии, что они еще не вступили в НАТО

В Турции напомнили Швеции и Финляндии, что они еще не вступили в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

В Турции напомнили Швеции и Финляндии, что они еще не вступили в НАТО

Подписанный меморандум не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:04

2022-06-29T15:04

2022-06-29T15:18

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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Подписанный меморандум не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан.Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией.По словам Боздага, "подписанный накануне меморандум вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в альянс завершен"."Турция продолжит шаги для того, чтобы вышеуказанные страны перестали быть "базой" для террористов, а помощь кровавым структурам была прекращена", - заверил министр.Боздаг подчеркнул, что Турция является членом Совета Европы и многих других международных структур, в том числе военно-политического блока НАТО."Обеспечить безопасность НАТО можно лишь путем обеспечения безопасности всех ее членов. При этом мы становимся свидетелями того, как многие страны, в том числе США, Германия, Франция, Швеция, уже давно открыто поддерживают террористические организации. Несмотря на то, что в этих столицах осведомлены о том, что PYD и YPG - это ответвления террористов PПK в Сирии, этой кровавой организации поставляются тысячи грузовиков с оружием", - приводит слова министра агентство Anadolu.

https://ria.ru/20220629/turtsiya-1798897815.html

https://ria.ru/20220629/nato-1798941183.html

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в мире, турция, нато, швеция, финляндия, совет европы