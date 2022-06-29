https://ria.ru/20220629/nato-1798950515.html

НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг

НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022

НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг

Приглашение, которое озвучат лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде по присоединению Швеции и Финляндии, демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:58

2022-06-29T11:58

2022-06-29T11:58

в мире

швеция

финляндия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Приглашение, которое озвучат лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде по присоединению Швеции и Финляндии, демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми, заявил генсек Йенс Столтенберг в совместном заявлении с президентом США Джо Байденом."Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это демонстрирует, что цель… закрыть двери НАТО не увенчалась успехом, это демонстрирует обратное, что двери альянса остаются открытыми", - сказал он.Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг