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НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022
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НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг
НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг
Приглашение, которое озвучат лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде по присоединению Швеции и Финляндии, демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:58
2022-06-29T11:58
в мире
швеция
финляндия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Приглашение, которое озвучат лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде по присоединению Швеции и Финляндии, демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми, заявил генсек Йенс Столтенберг в совместном заявлении с президентом США Джо Байденом."Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это демонстрирует, что цель… закрыть двери НАТО не увенчалась успехом, это демонстрирует обратное, что двери альянса остаются открытыми", - сказал он.Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.
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в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг
11:58 29.06.2022
 
НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг

Столтенберг: приглашение Швеции и Финляндии свидетельствует об открытых дверях НАТО

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Приглашение, которое озвучат лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде по присоединению Швеции и Финляндии, демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми, заявил генсек Йенс Столтенберг в совместном заявлении с президентом США Джо Байденом.
"Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это демонстрирует, что цель… закрыть двери НАТО не увенчалась успехом, это демонстрирует обратное, что двери альянса остаются открытыми", - сказал он.
Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияФинляндияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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