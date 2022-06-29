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Руденя вручил медикам награды за спасение пострадавших при пожаре в НИИ ВКО
Руденя вручил медикам награды за спасение пострадавших при пожаре в НИИ ВКО - РИА Новости, 29.06.2022
Руденя вручил медикам награды за спасение пострадавших при пожаре в НИИ ВКО
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил медикам награды за спасение пострадавших на пожаре в Центральном научно-исследовательском институте... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:06
2022-06-29T16:06
2022-06-29T16:06
тверская область
игорь руденя
врачи
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ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил медикам награды за спасение пострадавших на пожаре в Центральном научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Пожар произошел 21 апреля этого года на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. В результате пожара погибли 17 человек, 27 пострадали."Сегодня особенная церемония, на которой мы вручаем награды работникам системы здравоохранения, чей профессионализм вызывает гордость. Во время пожара в научно-исследовательском институте вы все проявили свои высочайшие качества. В экстренной ситуации диспетчеры, водители, медицинские сестры, фельдшеры, врачи работали как одна сплоченная профессиональная команда", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба.Руденя отметил, что развитие системы здравоохранения, в частности, скорой медицинской помощи, является приоритетным направлением работы в Тверской области.
https://ria.ru/20220617/tsentr-1796036511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, врачи
ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил медикам награды за спасение пострадавших на пожаре в Центральном научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пожар произошел 21 апреля этого года на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России
в Твери
, огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. В результате пожара погибли 17 человек, 27 пострадали.
"Сегодня особенная церемония, на которой мы вручаем награды работникам системы здравоохранения, чей профессионализм вызывает гордость. Во время пожара в научно-исследовательском институте вы все проявили свои высочайшие качества. В экстренной ситуации диспетчеры, водители, медицинские сестры, фельдшеры, врачи работали как одна сплоченная профессиональная команда", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба.
Руденя отметил, что развитие системы здравоохранения, в частности, скорой медицинской помощи, является приоритетным направлением работы в Тверской области.