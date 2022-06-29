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Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799113173.html
Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно
Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно - РИА Новости, 29.06.2022
Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно
Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что с ним обращались гуманно. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:27
2022-06-29T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
игорь конашенков
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что с ним обращались гуманно.По словам наемника, он выяснил, что украинские военные врут о том, насколько россияне жестоки.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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украина
донецкая народная республика
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в мире, нед прайс, игорь конашенков, украина, донецкая народная республика, донбасс
20:27 29.06.2022
 
Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно

Пленный американский наемник Хьюн рассказал о гуманном отношении российских военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен военнослужащими
Автобус со сдавшимися в плен военнослужащими - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен военнослужащими. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что с ним обращались гуманно.
"Попав сюда, я узнал правду о том, насколько представителей украинских войск волнуют иностранцы и собственные войска... Когда меня поймали, думал, что меня казнят... Но люди, которые взяли меня в плен, обращались со мной гуманно... Где-то три дня назад я узнал правду про Донбасс - о том, что Донецкая Народная Республика хочет быть свободной, но Украина не позволяет", - сказал он журналистам в ДНР.
По словам наемника, он выяснил, что украинские военные врут о том, насколько россияне жестоки.
Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНед ПрайсИгорь КонашенковУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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