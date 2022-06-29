https://ria.ru/20220629/naemnik-1799113173.html

Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно

Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно - РИА Новости, 29.06.2022

Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно

Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что с ним обращались гуманно. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:27

2022-06-29T20:27

2022-06-29T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

игорь конашенков

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что с ним обращались гуманно.По словам наемника, он выяснил, что украинские военные врут о том, насколько россияне жестоки.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, нед прайс, игорь конашенков, украина, донецкая народная республика, донбасс