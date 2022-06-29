Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно
Пленный американский наемник Хьюн рассказал о гуманном отношении российских военных
Автобус со сдавшимися в плен военнослужащими. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что с ним обращались гуманно.
"Попав сюда, я узнал правду о том, насколько представителей украинских войск волнуют иностранцы и собственные войска... Когда меня поймали, думал, что меня казнят... Но люди, которые взяли меня в плен, обращались со мной гуманно... Где-то три дня назад я узнал правду про Донбасс - о том, что Донецкая Народная Республика хочет быть свободной, но Украина не позволяет", - сказал он журналистам в ДНР.
По словам наемника, он выяснил, что украинские военные врут о том, насколько россияне жестоки.
Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".